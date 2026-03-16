Tensión con aliados: la OTAN le da la espalda a Trump por el conflicto en el Estrecho de Ormuz

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Alemania desafía a Trump por el Estrecho de Ormuz: "Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN"

El gobierno alemán respondió con dureza a las recientes presiones de Donald Trump, quien advirtió que la OTAN enfrentará un futuro "muy malo" si sus aliados no intervienen militarmente para desbloquear el Estrecho de Ormuz, actualmente cerrado por Irán en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente.

El vocero del gobierno de Berlín, Stefan Kornelius, fue el encargado de transmitir la postura del canciller Friedrich Merz. En una declaración contundente, Kornelius desmarcó a la Alianza Atlántica de la ofensiva liderada por Washington e Israel.

"La OTAN es una alianza para la defensa del territorio de sus miembros y en la situación actual no existe el mandato para desplegarla. Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. No es la guerra de la OTAN", sentenció el portavoz alemán.

Con estas palabras, Alemania no solo rechaza el envío de buques de guerra al Estrecho de Ormuz, sino que cuestiona la legitimidad de utilizar la estructura de la alianza para resolver un conflicto iniciado por una ofensiva externa en territorio persa.