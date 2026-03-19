La ONU pide a Estados Unidos e Israel que "acaben la guerra ya" y a Irán que cesen ataques

El secretario general de la ONU , António Guterres , ha hecho un llamamiento a Estados Unidos e Israel para que pongan fin a la guerra con Irán , al tiempo que ha reclamado a Teherán que deje de atacar a los países de la región. "Es el momento de que prevalezca la diplomacia", ha defendido.

En Bruselas, donde ha participado en un almuerzo con los líderes de la UE, Guterres ha querido enviar "dos mensajes" claros en relación con el conflicto en Oriente Próximo.

"Ha llegado el momento de acabar esta guerra que corre el riesgo de descontrolarse por completo , causando un inmenso sufrimiento a los civiles y propagándose por toda la economía mundial", con consecuencias "potencialmente trágicas", ha pedido a Estados Unidos e Israel, que el pasado 28 de febrero lanzaron una operación militar contra Irán.

A Irán , el secretario general de la ONU le ha pedido que "deje de atacar" a sus vecinos.

"Nunca han sido parte del conflicto", ha sostenido, recordando que el Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado estos ataques y que se reabra el estrecho de Ormuz, cuya navegación la República Islámica tiene bloqueada.

"El cierre prolongado del estrecho de Ormuz provoca un enorme dolor en muchos pueblos de todo el mundo que no tienen nada que ver con este conflicto", ha lamentado Guterres.

António Guterres António Guterres fue terminante en la ONU. Foto: Efe. António Guterres fue terminante en la ONU sobre la contienda en Oriente Próximo. Foto: Efe. EFE

"Que haya más justicia"

Así las cosas, ha defendido que "es el momento de que la fuerza del derecho prevalezca sobre el derecho de la fuerza".

"Es el momento de que la diplomacia prevalezca sobre la guerra", ha remachado.

Asimismo, el político luso se ha mostrado convencido de que la UE "será central en los esfuerzos para crear un orden internacional basado en el Estado de derecho, en el que haya más justicia, en el que tengamos más acción climática, en el que tengamos más control sobre la evolución de las tecnologías, y en el que prevalezca el Derecho Internacional". Dpa