Mientras tanto, Melania Trump presidió reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

La ONU puso el foco sobre el derecho a la educación de los niños y niñas en zonas en conflicto y apuntó al "aprendizaje digital" como alternativa en una cita del Consejo de Seguridad en la que buena parte de la atención ha estado puesta en quien ha presidido el encuentro, la primera dama de Estados Unidos , Melania Trump .

La secretaria general adjunta de la ONU para Asuntos Políticos y Consolidación e la Paz, Rosemary DiCarlo, ha argumentado que los dos últimos días han demostrado que los niños se encuentran entre los más afectados por los conflictos, en el marco de los sucesivos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido contra territorio israelí y bases estadounidenses en Oriente Próximo.

"El aprendizaje digital puede ofrecer acceso a la educación cuando las escuelas están cerradas o son inaccesibles, o cuando los estudiantes huyen de la violencia", ha apuntado, afirmando que 234 millones de niños en situaciones de conflicto necesitan actualmente apoyo educativo, y 85 millones están completamente fuera del sistema educativo.

Con todo, ha defendido que "la manera más eficaz de proteger a los niños de los conflictos es prevenir y poner fin a las guerras" en una intervención en la que también ha agradecido a Melania Trump "su labor para visibilizar la problemática de los niños en conflicto".

Por su parte, la primera dama estadounidense, la primera de cualquier país en presidir una reunión del Consejo de Seguridad, ha manifestado que " Estados Unidos apoya a todos los niños del mundo" y, en calidad de representante de Washington, ha asegurado que "el valor que los líderes de una nación otorgan a la educación configura la esencia del sistema de creencias de su país".

Gaza gazatíes hambruna hambre niños efe Melania Trump sostuvo que Estados Unidos protege a todos los niños del mundo. Foto Efe EFE

"Los niños criados en una cultura arraigada en la inteligencia (...) mantienen un profundo sistema de valores. Su conocimiento fomenta la empatía hacia los demás, trascendiendo la geografía, la religión, la raza, el género e incluso las normas locales. Se convierten en personas solidarias. Pero los niños criados en una cultura arraigada en la ignorancia están rodeados de desorden y, a veces, incluso de conflicto", ha defendido.

Bombardeo a una escuela de niñas en Irán

En esta línea, Melania Trump ha argumentado que "el conflicto surge de la ignorancia, pero el conocimiento crea comprensión, reemplazando el miedo por la paz y la unidad".

La violencia que vive Oriente Próximo desde el fin de semana ha obligado al cierre de escuelas en Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Omán, mientras que un bombardeo ejecutado el sábado contra una escuela femenina en el sur de Irán ha dejado ya según Teherán cerca de 180 víctimas mortales, la mayoría de ellas niñas pequeñas. Israel ha negado tener conocimiento de que sus fuerzas hayan llevado a cabo tal ataque, mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha declarado que el país norteamericano "no atacaría deliberadamente" escuelas.

El bombardeo contra la escuela primaria Sahayare Tayiba ya llevó en la víspera a la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a denunciar "el asesinato de alumnas en un lugar dedicado al aprendizaje", afirmando que una acción así "constituye una grave violación de la protección que el Derecho Internacional Humanitario otorga a las escuelas". Dpa