Donald Trump afirma que Estados Unidos "puede librar guerras eternamente"

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump asegura que su país, en base a sus reservas de municiones, puede sostener conflictos ilimitados.

MEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país "puede librar guerras eternamente y con mucho éxito" con las reservas de municiones con las que cuenta en los rangos medio y medio-alto, mientras su Ejército libra una guerra junto a Israel contra Irán cuya duración estimó entre cuatro y cinco semanas, agregando que Washington tiene capacidad para más.

"Las reservas de municiones de Estados Unidos, en el rango medio y medio-alto, nunca han sido tan altas ni mejores. Como me han dicho, contamos con un suministro prácticamente ilimitado de estas armas", ha presumido el inquilino de la Casa Blanca antes de defender que "se pueden librar guerras eternamente, y con mucho éxito, utilizando únicamente estos suministros", que ha descrito como "mejores que las mejores armas de otros países".

Pese a ello, el magnate republicano ha afirmado que el país no se encuentra "donde quiere estar" en el rango más alto, pese a tener "un buen suministro".

Donald Trump criticia a Joe Biden y a Volodímir Zelenski "Mucho armamento adicional de alta calidad se almacena en países remotos", ha alegado, antes de criticar a su predecesor, el demócrata Joe Biden, por "dedicar todo su tiempo y el dinero de nuestro país a dárselo todo", "cientos de miles de millones de dólares", al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, al que ha comparado con el empresario circense y excongresista PT Barnum (1810-1891), célebre por sus engaños y en quien se basa la película de 2017 'El gran showman'.

"Regaló gran parte de las armas de alta gama (¡gratis!), no se molestó en reemplazarlas", ha insistido en su crítica a Biden. "Afortunadamente, reconstruí el Ejército en mi primer mandato (previo al de Biden) y sigo haciéndolo", ha apostillado, antes de concluir que "Estados Unidos está abastecido y listo para ganar a lo grande".