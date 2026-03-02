Donald Trump definió cuáles son las cuatro metas en la ofensiva en Irán

El presidente de Estados Unidos confirmó que la operación podría extenderse más de cinco semanas y anticipó una “gran ola” de ataques.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó por primera vez los cuatro objetivos centrales de la ofensiva coordinada con Israel contra Irán. Además, dejó abierta la posibilidad de desplegar fuerzas terrestres y adelantó que la campaña militar podría intensificarse en los próximos días.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, Trump defendió la decisión de lanzar el ataque militar el sábado y aseguró que aprovechó la “última y mejor oportunidad” para avanzar con la ofensiva. En ese marco, enumeró los ejes centrales de la denominada Operación “Furia Épica”, que inicialmente estaba prevista para una duración estimada de cuatro semanas.

Los objetivos de Estados Unidos en Irán El primer objetivo, según explicó, apunta a debilitar la capacidad ofensiva iraní en materia de misiles. “Primero, estamos destruyendo las capacidades de misiles balísticos de Irán”, afirmó el mandatario. La referencia directa a este tipo de armamento marca una prioridad estratégica vinculada al alcance regional del poder militar iraní.

El segundo eje de la ofensiva se centra en la estructura marítima del país. Trump sostuvo que el objetivo es desmantelar la capacidad operativa naval iraní: “Segundo, estamos aniquilando su Armada”, expresó. Con esta declaración, remarcó la intención de limitar la proyección militar de Teherán en aguas estratégicas.

El tercer punto está vinculado al programa nuclear iraní. Según indicó el jefe de Estado estadounidense, la ofensiva busca impedir que el país avance hacia la obtención de armamento atómico. “Estamos asegurándonos de que el principal patrocinador mundial del terrorismo nunca pueda tener un arma nuclear”, señaló. La declaración refuerza el argumento central de Washington en torno a la amenaza que, según su postura, representa el desarrollo nuclear iraní.