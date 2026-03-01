El vaticinio de Donald Trump sobre la operación militar de EE.UU. e Israel en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este domingo en una entrevista mediática que la ofensiva militar contra Irán iniciada este sábado junto con Israel podría durar al menos cuatro semanas.

" Calculamos que durará más o menos cuatro semanas . Es un país grande y, por intensa que sea la operación, durará alrededor de cuatro semanas... o incluso menos", dijo en declaraciones al diario británico Daily Mail, donde señaló que desde el principio han contemplado ese periodo de tiempo.

Este mismo domingo, en otra entrevista con la cadena estadounidense CNBC, el líder republicano había señalado que la operación, bautizada como "Furia Épica" , va más rápido de lo previsto.

En el Daily Mail añadió que se está desarrollando sin sorpresas, aunque "mejor de lo esperado". En los bombardeos se mató este sábado al líder supremo iraní, Alí Jameneí , y según dijo Trump a ese medio a "unos 48" integrantes de su cúpula.

"Creo que va según lo planeado, más allá de que eliminamos a todos sus líderes, muchísimo más de lo que pensábamos", dijo

En los ataques iraníes de represalia han fallecido tres militares estadounidenses. "Lamentablemente es algo que esperamos que podía ocurrir", señaló dejando claro que puede volver a haber bajas estadounidenses.

Ataque de EEUU a Irán

Las amenazas de Irán que escalan el conflicto

Mientras tanto, Irán prometió vengar la muerte del ayatolá Alí Jameneí, y aseguraron que golpeará a EE.UU. e Israel "con una fuerza que nunca antes han experimentado".

Según su ministro de Exteriores, Abás Araqchí, los bombardeos contra Teherán no tienen impacto en su capacidad para continuar la guerra gracias a su sistema de defensa descentralizada, por lo que, en su opinión, Irán decide cuándo y cómo acabarla.

Sus palabras llegaron al final de una jornada en la que la capital iraní recibió al menos siete oleadas y dos decenas de bombardeos que han causado unos daños y víctimas de los que no se ha informado. Entre los objetivos estuvo la televisión estatal iraní, que ya fue atacada en junio pasado.

La ofensiva contra la República Islámica ha destruido nueve de sus buques de guerra, según Trump, y el cuartel general de la Marina, entre otros objetivos.

A su vez, la Guardia Revolucionaria afirmó este domingo que sus misiles alcanzaron al portaaviones USS Abraham Lincoln, algo que fue desmentido posteriormente por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom). Washington sí ha reconocido la muerte de tres militares estadounidenses desde el inicio el sábado de la operación.

Con información de EFE.