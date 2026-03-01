Irán tras la muerte de Ali Jameneí: ¿fin de una era o endurecimiento del régimen?

Otra casillero tachado para Donald Trump . Otro: "¿lo hará?" respondido. Y la línea se corre cada vez más. Así como sucedió en enero en Venezuela , operación quirúrgica mediante, en la madrugada de este sábado el Presidente republicano atacó, en una operación coordinada con su par israelí, Benjamin Netanyahu, objetivos militares y políticos que lograron asesinar al Líder Supremo de Irán , el Ayatollah Ali Khamenei .

Irán respondió con rapidez, aunque pareció más un reflejo desesperado que una respuesta acorde a lo ocurrido. La reacción incluyó ofensivas a zonas israelíes y también a puntos estratégicos estadounidenses y bases aéreas en la región ubicadas en Qatar, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos, involucrando así a países que hasta el momento funcionaban como “intermediarios” en un conflicto que parecía inminente y que, de hecho, estuvo cerca de desatarse semanas atrás y que el propio Trump anunció que sucedería en cualquier momento.

Además, el país persa decidió cerrar la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo: el estrecho de Ormuz. Una zona geográfica que conecta a los principales productores de petróleo como Arabia Saudita, Irán, Irak y los Emiratos Árabes Unidos.

Esto podría golpear duramente al comercio internacional y elevar drásticamente los precios del petróleo. como también afectar el abastecimiento. Párrafo aparte merece, entonces, la decisión de Trump de hacerse con el petróleo venezolano. Podríamos decir que mientras Estados Unidos aceleraba el proceso de obtención de barriles, tenía un ojo puesto en Teherán.

Con este escenario, el asesinato del Ayatollah Ali Khamenei se llevará, naturalmente, todas las miradas. No obstante, hasta hace no mucho la República Islámica atravesó un nuevo ciclo de movilizaciones que fue brutalmente reprimido.

En este marco cabe preguntarse cómo conviven ese problema doméstico, esa ebullición social que sigue latente, con la intervención extranjera firmada por Donald Trump ¿Se abroquelará la sociedad iraní en contra de una intervención desde el exterior? ¿Suspenderá su lucha contra el régimen para rechazar cualquier intento de tutelaje al estilo Venezuela?

Para responderlas MDZ consultó desde hace tiempo a especialistas previamente al asesinato de Ali Khamenei con el fin de analizar la situación en Irán y pensar la complejidades que ya existían y seguirán existiendo tras la muerte del Ayatollah.

"El fantasma de Ali Khamenei recorre Irán"

Ayatollah Leo Achilli

"A pesar de que hemos escrito mucho sobre cómo el poder se ha corrido poco a poco de los clérigos hacia el aparato de seguridad e inteligencia, y hemos hablado mucho sobre la Guardia Revolucionaria y como poco a poco han tomado el volante de las decisiones en muchas cuestiones, Khamenei sigue siendo esta columna vertebral que los unifica a todos y que sigue siendo el capitán que comanda el barco", manifestó a MDZ Ezequiel Kopel, periodista especializado en Medio Oriente.

Asimismo, Kopel aseguró que "su presencia (la de Khamenei) es una gran imposibilidad de surgimiento, ya ni te diría del cambio total de régimen, sino de versiones más moderadas, incluso sabiendo que le ha dado el visto bueno, acuerdos nucleares, etc. Pero después hay como una conducta constante "hasta acá llego". Y eso se ve mucho". Tras el asesinato del Líder Supremos, se impone la pregunta acerca de qué tipo de conducción adoptará la República Islámica. Si una más laxa producto de un repliegue táctico o mantendrá el dogmatismo e, incluso, lo recrudecerá.

A propósito, Ezequiel Kopel argumentó que "la República Islámica se adapta, ha demostrado una elástica adaptación a muchas cuestiones para sobrevivir".

Alí Khamenei

Por su parte, la periodista, investigadora y docente del seminario "Islamismo, Nacionalismo y Movilización Popular en Medio Oriente" de la UBA, María Constanza Costa, analizó el escenario en que se encuentra la República Islámica. Escenario al que se le suma el dato de la muerte del Líder Supremo: "Sin cambio la República Islámica no va a sobrevivir. Porque es un círculo vicioso, la crisis económica genera nuevas movilizaciones, las movilizaciones se reprimen, pero la crisis económica no mejora, no se sale de esa crisis, en gran parte por las sanciones, entonces vuelven las movilizaciones y cada vez son más violentas. Si el régimen no se propone hacer algún tipo de apertura que le permita un levantamiento de las sanciones y por lo cual pueda recomponer de alguna manera la economía, no va a poder sobrevivir mucho tiempo".

Religión y nacionalismo: ¿Quién gobernará la erupción del volcán iraní?

Un interrogante natural en medio de este escenario, y con la experiencia de Venezuela fresca, es quién se hará cargo de los destinos del país persa. Caracas no sirve necesariamente como ejemplo en este caso ya que la presión internacional coincidía con la mirada que tenían del régimen de Maduro la gran mayoría de los venezolanos. En Irán parece no ser así exactamente.

Las recurrentes movilizaciones que viene atravesando la República Islámica son más bien dirigidas hacia la elite clerical que contra la religión o el sistema de creencias imperante. En otras palabras, los levantamientos son anticlericales y no antirreligiosos. Lo que agrega una dimensión de complejidad mayor a la hora de pensar el futuro de Irán.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c4g297welj9o Las manifestaciones de enero, las más grandes de los últimos años en Irán, desembocaron en una fuerte ola represiva por parte del gobierno. Getty Images

En este sentido, el profesor de Historia y Geografía y especialista en Relaciones Internacionales Kevyn Bryan aseguró a este medio que "hay que tener en cuenta que estas movilizaciones en sí mismas no son contra el factor religioso que tiene Irán", y agregó: "Ya de por sí tenemos una identificación religiosa bastante particular. Y dentro de esa identificación religiosa tan particular que tiene, las movilizaciones son contra el tipo de liderazgo que se está ejerciendo más que contra la religión en sí mismas".

"Es decir, no hay un ataque en términos religiosos. Sí puede haber algunos descontentos, algunas cuestiones donde se considera que el hecho de que la revolución islámica haya tenido un corte muy conservador sobre la sociedad y eso terminó siendo contraproducente en algunos sentidos. Pero eso no implica necesariamente que lo que se esté buscando es una abolición de la cuestión religiosa. De hecho, sería casi imposible porque la sociedad iraní es una sociedad profundamente religiosa, como todas las sociedades islámicas" complementa el especialista rosarino en Relaciones Internacionales.

En esta línea, tanto María Constanza Costa y Kevin Bryan aconsejan poner la mirada en otro aspecto: el nacionalismo.

https://www.bbc.com/mundo/articles/clyxd3gqrqxo El ejército de la República Islámica de Irán marcha por las calles en solidaridad con la población durante la revolución iraní. Llevan carteles con el rostro de Jomeini. Keystone/Getty Images

"Es importante tener en cuenta que en el caso de Irán hay un factor aglutinante muy importante, que es el nacionalismo. Este nacionalismo, que podamos sintetizar como un nacionalismo persa, asociado a la tradición de Persia como una civilización. Es decir, con una historia milenaria, con una tradición política propia, separada del mundo árabe, por ejemplo, pero separada también de otros elementos culturales de la zona, turcos quizás, ni hablar, otros pueblos más ligados al oriente lejano", menciona Bryan.

Por su parte, Constanza Costa incorpora una categoría más para pensar el escenario: la "iranidad". "La cuestión del nacionalismo, yo diría que del antiimperialismo, es muy fuerte en la sociedad iraní", sostiente, y subraya que "más allá de la República Islámica, el sentido iraní, la iranidad, pesa muy fuerte dentro de la sociedad iraní. No es que es un factor que sirva para apoyar al régimen, es un mecanismo de la sociedad iraní que le termina siendo funcional al régimen. Pero no es con esa idea que la sociedad lo hace".

https://www.bbc.com/mundo/articles/cy8kv2kjpz2o Muchos opinan que ahora es más probable que Irán intente adquirir armas nucleares después de los ataques estadounidenses. Getty Images

Said Chaya, doctor en Relaciones Internacionales y director de las carreras de grado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral, en sintonía con lo planteado, marca el factor religioso y nacionalista como una variable insoslayable para mirar lo que viene.

"Yo creo que hay una identidad religiosa, yo creo que el chiísmo es parte, digo, no lo pienso yo, lo piensan personas que saben mucho más de Irán que yo, como Axworthy u otros pensadores que han escrito libros y libros sobre la historia de Irán, pero hay en la población iraní, o en la amplia mayoría de la población iraní, una percepción de que el chiiismo es parte de su identidad nacional", agrega.

Asimismo, Chaya expone que "esta revuelta, esta revolución, sea una revolución antirreligiosa, creo que es un levantamiento en contra del poder religioso, que es otra cosa distinta", y complementa: "Hemos visto episodios aislados de el incendio de alguna mezquita o de algún lugar sagrado. Yo creo que hechos como este alejan a la población de las manifestaciones, en lugar de acercarlos. Por eso no dudo de la identidad religiosa".

Finalmente, Said Chaya aporta la idea de que un nuevo régimen debería contemplar nuevas formas de interpretar el islam, corridas de la visión ortodoxa practicada bajo la autoridad de Ali Khamenei: "Sí, quizá nuevas interpretaciones religiosas, nuevas interpretaciones de ese derecho religioso, pienso".

"Hay toda una teoría, una serie de autores que hablan de un concepto muy interesante, que es el post islamismo. ¿Qué es el post islamismo? Bueno, el post islamismo indica que el Islam no va a desaparecer en absoluto fruto de su choque o de su roce con Occidente, sino que va a tomar interpretaciones más abiertas, en torno a las uniones entre parejas, en torno a minoridades sexuales, en torno a derechos de las mujeres, una supuesta, no digamos apertura, una supuesta liberalización, una interpretación más liberal de los derechos dentro del Islam", concluye.

Irán protestas efe Las protestas en Irán han llamado la atención de Estados Unidos. EFE

Nuevos escenarios tras el asesinato de Alí Khamenei

Finalmente, Ezequiel Kopel nos habla del diálogo entre la elite dirigencial de Irán y la sociedad, así como las instancias de negociación para que merme la conflictividad.

Respecto a esa posibilidad, Kopel asegura que "parece agotada". "Yo creo que está demasiado quebrada. Yo creo que el apoyo al régimen uno puede calcular por lo que saca las elecciones y puede variar para arriba y para abajo y debe andar entre los 15-25 por ciento de la población. Y se ve claramente que está quebrada la sociedad y como el sistema no tiene posibilidad de regenerarse, incluso Khamenei no le permite ciertas adaptaciones". Muerto Khamenei, ¿estará el sucesor de Khamenei a la altura de los cambios que pide la sociedad iraní?

En una respuesta premonitoria de los últimos acontecimientos, Ezequiel Kopel subraya: "El tema es, apostar hacia la caída de la República Islámica se ha comprobado como una apuesta no sólo difícil, sino como muchas veces destinada a fallar. Como que todos damos cuenta que ya la República Islámica ha llegado a su tope, pero es muy difícil decir cuál será la fecha exacta de su fallecimiento".