Tensión en Medio Oriente: Irán congeló las negociaciones con EE.UU. y amenaza con bloquear nuevamente Ormuz

La tensión geopolítica en Medio Oriente alcanzó un nuevo pico de incertidumbre este lunes. El gobierno de Irán tomó la decisión de suspender por completo las negociaciones indirectas que mantenía con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz en la región. La medida se mantendrá firme hasta que Israel detenga de forma definitiva sus operaciones militares y bombardeos en territorio de Líbano y en la Franja de Gaza.

De acuerdo con lo informado por la agencia de noticias iraní Tasnim, un canal estrechamente vinculado a la Guardia Revolucionaria, el equipo diplomático persa dejará de intercambiar mensajes con la administración estadounidense. Hasta la fecha, este diálogo se desarrollaba de manera indirecta mediante la intervención de países mediadores que trasladaban las posturas de ambos bloques.

La ruptura temporal coincide con la reciente intensificación de la ofensiva del ejército israelí en suelo libanés, donde sus tropas han avanzado incluso al norte del río Litani, en el sur del país, bajo el argumento de combatir los reductos de la milicia chií Hezbolá .

Desde la perspectiva de Irán, cualquier negociación de alto el fuego articulada con Washington debe incluir de manera obligatoria el cese de hostilidades en el frente norte. El propio ministro de Relaciones Exteriores iraní ratificó esta postura a través de un duro descargo en sus redes sociales.

“Una violación en un frente es una violación del alto el fuego en todos los frentes. Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación”, advirtió el canciller en la red social X.

Asimismo, los reportes locales indican que Irán y el denominado "Frente de la Resistencia" —la coalición informal que incluye a Hezbolá en Líbano, a diversas milicias proiraníes en Irak y a los rebeldes hutíes en Yemen— han coordinado sus agendas operativas. La alianza regional evalúa aplicar una contraofensiva de máximo impacto que incluye el bloqueo total del estrecho de Ormuz y la activación de hostilidades en el estrecho de Bab el Mandeb, un punto neurálgico que regula el acceso al mar Rojo y el comercio internacional hacia el canal de Suez.

La respuesta de Donald Trump: "Relájense, todo saldrá bien"

A pesar del fuerte posicionamiento militar y diplomático expuesto por el régimen de Teherán, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, minimizó el anuncio y se mostró optimista respecto al desenlace de las gestiones internacionales.

Donald Trump Melania efe EFE

A los pocos minutos de difundirse la noticia, el mandatario norteamericano recurrió a su plataforma Truth Social para llevar calma a los mercados globales y, al mismo tiempo, lanzar duras críticas hacia la oposición interna de su país.

"Irán realmente quiere llegar a un acuerdo y será beneficioso para Estados Unidos y para quienes nos apoyan. Pero ¿acaso los demócratas y algunos republicanos aparentemente antipatriotas no entienden que me resulta mucho más difícil hacer bien mi trabajo y negociar cuando los políticos oportunistas no paran de criticarme, a niveles nunca antes vistos, diciéndome una y otra vez que debería acelerar o ralentizar el proceso, o ir a la guerra, o no ir a la guerra, o lo que sea? Relájense, todo saldrá bien al final. ¡Siempre es así!", sentenció Trump.