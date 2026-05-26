Máxima tensión: Irán denunció que Estados Unidos violó el cese al fuego

El alto el fuego está vigente desde el 8 de abril entre Estados Unidos e Irán. Desde occidente proclaman que fue un ataque "preventivo".

Luego de un acercamiento en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el régimen iraní denunció que el presidente Donald Trump violó el cese al fuego entre ambas naciones, vigente desde el 8 de abril debido a los ataques del lunes por la noche sobre el sur del país.

De acuerdo con Teherán, la arremetida contra la provincia de Hormozgán demuestra la “mala fe” de Washington en medio de las negociaciones sobre un acuerdo de paz.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena enérgicamente estas acciones agresivas, que constituyen una violación flagrante del apartado 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y también del alto el fuego del 8 de abril”, aseveró la cartera en un comunicado.