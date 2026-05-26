Irán derribó un dron de Estados Unidos y disparó contra un caza F-35

Tras un ataque de Estados Unidos, Irán dice que derribó un dron norteamericano y disparó contra un caza F-35 por violar su espacio aéreo.

La Guadia Revolucionaria de Irán se defendió de ataques de Estados Unidos. Foto Efe

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este martes que sus fuerzas derribaron un dron MQ-9 de Estados Unidos y dispararon contra un caza F-35 y otro avión no tripulado tras haber violado su espacio aéreo, después de que Washington informara de ataques contra posiciones en el sur de Irán.

“Las unidades de defensa aérea de la Guardia Revolucionaria, en defensa del espacio territorial de nuestro país y tras un preciso monitoreo de inteligencia, identificaron y derribaron un dron MQ-9”, señaló el departamento de relaciones públicas del cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Según el documento, además del dron MQ-9, un avión no tripulado RQ-4 y el caza F-35 violaron el espacio aéreo iraní en la región del golfo Pérsico y huyeron después de que las fuerzas de la Guardia dispararan contra ellos.

Irán advierte a Estados Unidos La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió sobre cualquier violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos y consideró “legítimo y definitivo” su derecho a una respuesta recíproca.

Horas antes, el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom) había informado de ataques “en defensa propia” en el sur de Irán, dirigidos contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes, sobre los que las autoridades iraníes aún no se han pronunciado.