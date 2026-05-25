Irán desmiente a Rubio y advierte que un acuerdo con EE.UU. no es inminente

Irán afirmó que ha habido cierto progreso en las conversaciones con Estados Unidos, pero que un acuerdo "no es inminente".

Las declaraciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baqai, se produjeron después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijera que posiblemente podría alcanzarse un acuerdo este lunes.

"Es correcto decir que hemos llegado a una conclusión sobre una gran parte de los temas en discusión", dijo Baqai en Teherán el lunes. "Pero afirmar que esto significa que la firma de un acuerdo es inminente… nadie puede hacer tal afirmación".

El memorando de entendimiento entre ambos países supuestamente incluye una extensión del alto el fuego por 60 días, la reapertura del estrecho de Ormuz y un plan para nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Durante el fin de semana, el presidente Donald Trump sugirió que las partes estaban cerca de un acuerdo, aunque más tarde dijo que había instruido a los negociadores a "no apresurarse" a alcanzarlo.

El lunes, Rubio dijo a los periodistas en la capital india, Delhi: "Pensamos que quizá anoche tendríamos noticias. Quizá hoy".

CBS News, socio estadounidense de la BBC, informó que la inteligencia de EE.UU. cree que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí -quien resultó herido en un ataque israelí el primer día de la guerra en el que murió su padre y predecesor- está escondido en un lugar no revelado, lo que dificulta la comunicación con sus enviados y, por tanto, retrasa el ritmo de las conversaciones con Estados Unidos.

Según medios estadounidenses, el acuerdo propuesto no sería un arreglo final; más bien dejaría algunos de los asuntos más espinosos para negociarse más adelante, incluidos el alcance y el calendario del levantamiento de sanciones contra Irán, la liberación de fondos iraníes congelados y las exigencias de Washington para que Irán limite sus ambiciones nucleares.

"Así que tenemos lo que creo que es una propuesta bastante sólida sobre la mesa en cuanto a su capacidad para reabrir el estrecho", dijo Rubio, en referencia al estrecho de Ormuz, la vía marítima crucial por donde pasa el 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo y que Irán ha estado bloqueando.

Los precios del petróleo cayeron marcadamente y las bolsas asiáticas subieron el lunes ante las expectativas de un acuerdo.

Los efectos de un acuerdo tardarían en notarse

Getty Images Los efectos del fin de la guerra tardarán en sentirse, incluso si esta llega a su fin de inmediato.

El acuerdo del que se informa ha dividido a los republicanos de Trump, con algunos argumentando públicamente que es demasiado indulgente con Irán.

El senador Ted Cruz dijo que sería "un error desastroso", mientras que Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, afirmó que un alto el fuego de 60 días significaría que "todo lo logrado por la Operación Epic Fury no habría servido para nada".

El senador Lindsey Graham, un estrecho aliado de Trump, también criticó cualquier acuerdo que dejara a Irán percibido como una fuerza dominante en la región.

"Hace que uno se pregunte por qué comenzó la guerra en primer lugar", dijo.

Trump respondió desestimando a sus críticos como "perdedores" y afirmando que "el acuerdo con Irán será o bien grande y significativo, o no habrá acuerdo".

Incluso en el mejor de los casos, es poco probable que los efectos de un acuerdo se vean de inmediato.

Podrían pasar meses antes de que la industria naviera pueda volver a cadenas de suministro que estén "físicamente en el mismo estado en que estaban antes de la crisis", dijo Lars Jensen, director ejecutivo de Vespucci Maritime y exdirector de la naviera Maersk, en el programa Today de BBC Radio 4.

Si en los próximos días se anunciara un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, la industria aún se mantendría "cauta y reticente" a realizar "cambios operativos importantes", explicó Jensen.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques de gran alcance contra Irán el 28 de febrero, lo que desató un conflicto en todo Oriente Medio. Irán respondió atacando a Israel y a estados del Golfo aliados de EE.UU., y cerró de facto el estrecho de Ormuz. La medida hizo que los precios del petróleo se dispararan a nivel mundial.

Poco después de que se acordara un alto el fuego a principios de abril, Estados Unidos estableció un bloqueo de los puertos iraníes, que Trump afirma que permanecerá "en plena vigencia y efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo".

En una publicación del domingo en Truth Social, Trump reiteró que Irán "debe entender" que no puede desarrollar un arma nuclear. Teherán ha dicho repetidamente que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos.

Algunos informes en medios estadounidenses sugieren que el acuerdo podría implicar que Irán acepte entregar eventualmente su uranio altamente enriquecido.

Se cree que al comienzo de la guerra Irán tenía alrededor de 440 kg de uranio enriquecido de hasta un 60% de pureza, a solo un corto proceso de ser enriquecido aún más hasta el 90% de grado armamentístico, lo que en teoría podría permitirle crear una bomba nuclear.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo a la televisión estatal que Irán estaba listo "para asegurarle al mundo que no buscamos un arma nuclear".





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FUENTE: BBC