Irán recibió una gran noticia a 3 semanas de su debut en el Mundial 2026: la FIFA le aprobó un pedido crucial
En medio del complicado contexto bélico entre Irán y Estados Unidos, el combinado asiático participará del certamen, pero tiene asuntos pendientes que resolver.
Faltan apenas 18 días para el comienzo del Mundial 2026 y unos 22 para el debut de la Selección de Irán contra Nueva Zelanda (el lunes 15 de junio). El combinado asiático llega en un contexto bastante desfavorable, debido a la guerra que estalló meses atrás con Estados Unidos, la sede principal del torneo.
Tras muchos idas y vueltas, que incluyeron amenazas del presidente norteamericano Donald Trump a la delegación iraní, el combinado persa finalmente decidió participar del certamen, aunque con algunas condiciones básicas. Entre ellas, la más importante es el visado completo a los jugadores, cuerpo técnico y demás representantes del seleccionado.
La FIFA accedió a cambiar la sede de Irán de Estados Unidos a México
Este venía siendo uno de los mayores obstáculos, por lo que la Federación Iraní de Fútbol le pidió a la FIFA cambiar la sede donde concentrará el plantel de Tucson, Arizona (donde estaba pautado desde un principio), a Tijuana, México, ya que la nación azteca le garantizaba mayor seguridad y menos trabas para el acceso y libre circulación por el país.
El ente presidido por Gianni Infantino, que anteriormente le había negado trasladar sus partidos de suelo estadounidense al mexicano, en este caso sí accedió a esta nueva solicitud, por lo que el Team Melli podrá hacer base en el Centro Xoloitzcuintle de la mencionada ciudad del estado de Baja California.
"Gracias a las reuniones que hemos mantenido con los responsables de la FIFA nuestra solicitud ha sido aceptada. Estaremos instalados en Tijuana, cerca del océano Pacífico. Con esta medida, el problema de los visados quedará en gran parte resuelto. El trayecto para nuestros dos partidos en Los Ángeles solo lleva 55 minutos en avión, lo cual es muy corto en comparación con Tucson, en Arizona. Es una ventaja considerable", apuntó al respecto Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní.