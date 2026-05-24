Irán recibió una gran noticia a 3 semanas de su debut en el Mundial 2026: la FIFA le aprobó un pedido crucial

En medio del complicado contexto bélico entre Irán y Estados Unidos, el combinado asiático participará del certamen, pero tiene asuntos pendientes que resolver.

Faltan apenas 18 días para el comienzo del Mundial 2026 y unos 22 para el debut de la Selección de Irán contra Nueva Zelanda (el lunes 15 de junio). El combinado asiático llega en un contexto bastante desfavorable, debido a la guerra que estalló meses atrás con Estados Unidos, la sede principal del torneo.

La FIFA accedió a cambiar la sede de Irán de Estados Unidos a México Selección de Irán La Selección de Irán concentrará en Tijuana. @teammellifootball Este venía siendo uno de los mayores obstáculos, por lo que la Federación Iraní de Fútbol le pidió a la FIFA cambiar la sede donde concentrará el plantel de Tucson, Arizona (donde estaba pautado desde un principio), a Tijuana, México, ya que la nación azteca le garantizaba mayor seguridad y menos trabas para el acceso y libre circulación por el país.

El ente presidido por Gianni Infantino, que anteriormente le había negado trasladar sus partidos de suelo estadounidense al mexicano, en este caso sí accedió a esta nueva solicitud, por lo que el Team Melli podrá hacer base en el Centro Xoloitzcuintle de la mencionada ciudad del estado de Baja California.