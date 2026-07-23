Nuevo revés para Donald Trump: el Congreso de Estados Unidos volvió a exigir el fin de la guerra con Irán

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves, por segunda vez, una resolución de carácter simbólico para reclamar al presidente Donald Trump que ponga fin a la guerra con Irán, iniciada el 28 de febrero. La iniciativa obtuvo 214 votos a favor y 208 en contra, gracias a que cuatro legisladores republicanos se sumaron a la bancada demócrata.

La votación se produjo en un contexto de creciente tensión tras la muerte, la semana pasada, de cuatro militares estadounidenses en ataques iraníes en Jordania e Irak. Se trata de las primeras bajas sufridas por Estados Unidos desde la ruptura del alto el fuego entre Washington y Teherán.

La impulsora de la resolución, la congresista demócrata Pramila Jayapal, defendió la iniciativa antes de la votación y sostuvo que el Congreso debe reafirmar sus atribuciones constitucionales.

"Esta votación nos exige encontrar la fuerza para enviar un mensaje claro y contundente a este presidente de los Estados Unidos: el Congreso reafirma nuestra autoridad en materia de guerra. Esta guerra debe terminar", afirmó.

Desde el inicio de las operaciones militares en febrero, 18 soldados estadounidenses murieron en el conflicto, según la información difundida durante el debate legislativo.

Además, el Departamento de Guerra informó el lunes que cerca de 100 efectivos resultaron heridos durante las últimas dos semanas, en medio de una escalada que, de acuerdo con el texto, dificulta los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz.

Una nueva presión que viene del Congreso

El mes pasado, tanto la Cámara de Representantes como el Senado habían aprobado resoluciones similares para pedir el fin de la guerra con Irán, una situación que refleja diferencias internas dentro del Partido Republicano, pese a que mantiene la mayoría en el Congreso.

Estas iniciativas invocan la denominada Resolución de Poderes de Guerra, una ley que limita la facultad del presidente para ordenar operaciones militares sin autorización del Congreso. Sin embargo, el texto señala que Donald Trump conserva la posibilidad de vetar la medida.

El mensaje de la oposición demócrata

Antes de la votación, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, cuestionó la continuidad del conflicto y aseguró que la estrategia de la Casa Blanca profundiza la crisis.

"La guerra de Trump se está intensificando, no disminuyendo", argumentó.

Schumer concluyó su intervención con un llamado al Congreso para intervenir si el mandatario no modifica su postura: "Si Trump no quiere escuchar al pueblo estadounidense y poner fin a esta guerra, entonces el Congreso debe hacerlo".