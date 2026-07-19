La final de Trump: silbidos, el ole del Cuti Romero y Licha Martínez, y colado en la foto de España campeón

La final del Mundial 2026 tuvo a Donald Trump como protagonista, con una ceremonia de premiación marcada por silbidos, omisión de saludos de futbolistas argentinos y su presencia en la foto de España campeón.

La final del Mundial 2026 no solo tuvo como protagonistas a España y Argentina. Apenas terminó el partido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo su ingreso al campo de juego del MetLife Stadium junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino, para participar de la ceremonia de premiación. Ambos encabezaron la entrega de medallas y de la Copa del Mundo, con Trump ubicado en el segundo lugar de la tarima.

Silbidos y tensión en la premiación de España Su aparición estuvo acompañada por una mezcla de aplausos y una marcada silbatina que se hizo escuchar desde distintos sectores del estadio. Trump, ubicado en el segundo lugar de la tarima detrás de Infantino, observó el desfile de los futbolistas de las selecciones finalistas mientras recibían sus reconocimientos.

El "ole" del Cuti Romero Otro de los momentos que rápidamente se viralizó tuvo como protagonista a Cristian "Cuti" Romero. Al subir al escenario para recibir la medalla de plata, el defensor argentino saludó a las autoridades presentes, pero evitó estrechar la mano de Trump. La escena fue captada por la transmisión oficial y se multiplicó en las redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron el gesto como un desaire hacia el mandatario estadounidense. Una situación similar también se observó con Lisandro "Licha" Martínez, quien pasó frente al presidente sin detenerse a saludarlo.

Se coló en la foto de España campeón La ceremonia volvió a tener a Trump en el centro de la escena cuando llegó el momento más esperado de la noche. Después de entregarle la Copa del Mundo al capitán de España, el presidente estadounidense permaneció sobre el escenario junto a los flamantes campeones, incluso cuando el equipo se preparaba para la tradicional foto con el trofeo. A pocos metros, Gianni Infantino le realizó discretos, aunque evidentes, gestos para que se retirara y dejara al plantel disfrutar de su celebración.