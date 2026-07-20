Escala el conflicto en Medio Oriente y Air France suspendió vuelos a tres destinos clave

La aerolínea Air France anunció este lunes una nueva extensión en la suspensión de sus operaciones hacia Medio Oriente , en medio de la escalada en la región. La compañía confirmó que mantendrá cancelados sus vuelos con origen y destino en Beirut hasta el 2 de agosto y que también interrumpirá temporalmente sus servicios hacia Riad y Dubái.

La decisión fue atribuida a la evolución del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y a las restricciones que afectan distintos espacios aéreos. Según explicó la empresa, cualquier reanudación de los vuelos dependerá de una nueva evaluación de las condiciones de seguridad sobre el terreno, que cambian de manera constante.

De acuerdo con el comunicado difundido por Air France, los vuelos con origen o destino en Beirut, Líbano, permanecerán suspendidos hasta el 2 de agosto, inclusive.

En tanto, los servicios hacia Riad, la capital de Arabia Saudita, fueron cancelados hasta el 24 de julio, mientras que las partidas desde esa ciudad permanecerán suspendidas hasta el 25 de julio.

La compañía también informó que los vuelos hacia Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, no operarán hasta el 27 de julio, y que las salidas desde ese destino seguirán canceladas hasta el 28 de julio.

Pasajeros afectados y cambios sin costo

Air France señaló que comenzó a contactar de manera individual a todos los pasajeros alcanzados por las cancelaciones para ofrecerles alternativas. Además, implementó medidas comerciales excepcionales que permiten modificar o cancelar los viajes sin cargos adicionales, incluso en aquellos casos en los que el vuelo originalmente reservado todavía no haya sido cancelado.

La empresa remarcó que "la seguridad de sus clientes y tripulaciones es su máxima prioridad" y aseguró que continúa monitoreando de forma permanente la situación geopolítica y las restricciones del espacio aéreo antes de decidir la reanudación de sus operaciones.

La crisis de Medio Oriente sigue afectando al transporte aéreo

La decisión de Air France se produce en un contexto en el que varias aerolíneas internacionales mantienen restricciones o cancelaciones sobre rutas que atraviesan Medio Oriente debido a la inestabilidad generada por el conflicto regional.

En las últimas semanas, distintas compañías modificaron itinerarios, suspendieron vuelos y rediseñaron rutas para evitar zonas consideradas de riesgo, una situación que continúa impactando en el tráfico aéreo internacional y que mantiene en alerta a la industria.