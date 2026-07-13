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Partidarios de los hutíes ondean banderas del Eje de la Resistencia, liderado por Irán, durante una protesta en contra de los ataques aéreos de Estados Unidos contra Irán.
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Guerra en Medio Oriente: Donald Trump proclamó a los Estados Unidos como "El guardián del estrecho de Ormuz"

La escalada entre Estados Unidos e Irán ingresó en su segundo día y se extendió a Yemen. Seguí el minuto a minuto de la guerra en Medio Oriente.

MDZ Mundo

Los ataques militares de Estados Unidos contra Irán entraron este lunes en su segundo día, en medio de una escalada que también alcanzó a Yemen. El Mando Central estadounidense, CENTCOM, informó que completó una nueva ronda de operaciones contra sistemas de defensa aérea, radares costeros, capacidades de misiles y drones, y embarcaciones menores iraníes.

Medios iraníes reportaron explosiones cerca de Bandar Abbas, Sirik y la isla de Qeshm, zonas ubicadas en torno al estrecho de Ormuz. Asimismo, las agencias Fars y Tasnim informaron que los ataques estadounidenses dejaron dos muertos y tres heridos en la provincia iraní de Juzestán, región petrolera del sudoeste del país.

Irán respondió con disparos contra dos buques que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz. La escalada afectó el tráfico marítimo en esa ruta: el domingo 12 de julio apenas seis embarcaciones cruzaron el paso, el nivel más bajo en cinco semanas, según los reportes citados.

Minuto a minuto del conflicto en Irán

La ONU expresó su preocupación por la guerra entre Estados Unidos e Irán

El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su preocupación por la escalada del conflicto en Medio Oriente tras los recientes ataques entre Estados Unidos e Irán.

A través de su vocero, Stephane Dujarric, Guterres advirtió sobre la "grave escalada" de la confrontación militar en la región del Golfo y mencionó los ataques iraníes contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz, los bombardeos de Estados Unidos sobre territorio iraní y las represalias de Teherán contra objetivos en países vecinos.

Además, llamó a evitar una mayor escalada que pueda agravar la crisis regional.

El Pentágono mostró cómo fue el ataque con drones marítimos contra Irán

Estados Unidos aseguró que atacó una instalación de mantenimiento de submarinos y buques en Irán con drones aéreos y marítimos. Según el CENTCOM, fue la primera vez que empleó vehículos de superficie no tripulados en combate y el objetivo fue reducir la capacidad iraní para atacar embarcaciones mercantes.

Estados Unidos difundió imágenes de una nueva ola de ataques contra Irán

El Mando Central de Estados Unidos, CENTCOM, informó que completó una nueva ronda de ataques contra objetivos iraníes. Según el organismo, las operaciones alcanzaron sistemas de defensa aérea, radares costeros, capacidades de misiles y drones, además de embarcaciones menores. Las acciones fueron ejecutadas con aviones de combate, buques de guerra, drones aéreos y marítimos, y municiones de precisión.

En las imágenes se observa un avión de combate que despega desde un portaaviones, el lanzamiento de misiles desde un buque de guerra y una vista aérea de un impacto. Reuters indicó que no pudo verificar de forma independiente la ubicación ni la fecha de la filmación.

Irán reportó muertos, heridos y explosiones en zonas estratégicas

Las agencias iraníes Fars y Tasnim informaron que los ataques estadounidenses dejaron dos muertos y tres heridos en la provincia de Juzestán, una región petrolera del sudoeste del país. Medios locales y residentes también reportaron explosiones cerca de Bandar Abbas, Sirik y la isla de Qeshm, zonas próximas al estrecho de Ormuz.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán calificó los ataques estadounidenses del fin de semana como “agresivos”. En paralelo, Teherán mantuvo conversaciones con mediadores de Qatar, Pakistán y Omán para intentar evitar una escalada mayor. El contenido y los resultados de esos contactos no fueron detallados en la información disponible.

El tráfico marítimo en Ormuz cayó a su nivel más bajo en cinco semanas

La escalada militar afectó la circulación en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio marítimo. Según los reportes citados, apenas seis embarcaciones cruzaron el paso el domingo 12 de julio, el nivel más bajo en cinco semanas. También se indicó que algunos buques circulaban sin ser detectados.

El precio del petróleo subió por la tensión regional

La crisis impactó en el mercado petrolero. El Brent llegó a subir hasta un 5% antes de moderarse en torno a los 78 dólares por barril. La suba se produjo en medio del cruce de ataques entre Estados Unidos e Irán y de los incidentes que afectaron la seguridad de la navegación en Oriente Medio.

Trump dijo que estuvo cerca de un acuerdo antes del fracaso de las negociaciones

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos e Irán habían estado cerca de “un acuerdo” el sábado. Según su versión, las negociaciones fracasaron después de un ataque con drones contra un buque. La información disponible no incluye más precisiones sobre el contenido de ese eventual entendimiento.

Bombardearon el aeropuerto de Saná y la crisis llegó a Yemen

La escalada también se extendió a Yemen, donde fue atacado el aeropuerto de Saná, en manos de los hutíes. El gobierno yemení reconocido internacionalmente reivindicó la acción y sostuvo que se produjo tras una disputa por un avión iraní que trasladaba a una delegación hutí después de una visita a Teherán.

El Ministerio de Defensa de Yemen afirmó que los hutíes impidieron el aterrizaje de aeronaves nacionales yemeníes en el aeropuerto de Saná, mientras buscaban permitir que un avión iraní violara el territorio del país. Según esa versión, por ese motivo fue atacada la pista de la terminal aérea.

Antes de la reivindicación del gobierno yemení, el canal hutí Al Masirah informó que “la agresión saudita” había atacado las pistas de despegue y aterrizaje del aeropuerto internacional de Saná. Los hutíes, respaldados por Irán, mantuvieron esa acusación contra Arabia Saudita.

El vocero militar hutí, Yahya Saree, acusó a Arabia Saudita de “poner fin a la fase de distensión” y de asumir la responsabilidad por las consecuencias del ataque. Además, advirtió que la acción contra el aeropuerto de Saná “no quedará sin respuesta ni sin castigo”.

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