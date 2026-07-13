Guerra en Medio Oriente: Donald Trump proclamó a los Estados Unidos como "El guardián del estrecho de Ormuz"

La ONU expresó su preocupación por la guerra entre Estados Unidos e Irán

El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su preocupación por la escalada del conflicto en Medio Oriente tras los recientes ataques entre Estados Unidos e Irán.

A través de su vocero, Stephane Dujarric, Guterres advirtió sobre la "grave escalada" de la confrontación militar en la región del Golfo y mencionó los ataques iraníes contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz, los bombardeos de Estados Unidos sobre territorio iraní y las represalias de Teherán contra objetivos en países vecinos.

Además, llamó a evitar una mayor escalada que pueda agravar la crisis regional.