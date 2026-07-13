A meses de las elecciones en Brasil: la Justicia le prohibió a Flávio Bolsonaro visitar a su padre

La Corte Suprema de Brasil sancionó al candidato presidencial por difundir una carta de Jair Bolsonaro en redes sociales y le impidió verlo durante tres meses.

El Supremo de Brasil le prohibió a Flavio Bolsonaro visitar al expresidente.

La Corte Suprema de Brasil prohibió este lunes al candidato presidencial Flávio Bolsonaro visitar a su padre, el exmandatario encarcelado Jair Bolsonaro, durante 90 días por incumplir las medidas cautelares impuestas al exmandatario, según informó el tribunal.

Flavio Bolsonaro junto a su padre y expresidente de Brasil Jair Bolsonaro. El magistrado Alexandre de Moraes consideró que el candidato derechista violó las restricciones que pesan sobre el expresidente (2019-2022), condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, cuando leyó en redes sociales una carta escrita por su padre.

En esa misiva, Jair Bolsonaro reiteró su apoyo a la candidatura de Flávio y pidió unidad, después de que el hijo fuera criticado abiertamente por su madrastra y esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro.

Según De Moraes, la lectura de la carta contradice la prohibición de que Jair divulgue mensajes por redes sociales, incluso a través de terceros, y "sugiere" que este tenía "pleno conocimiento" de que la carta se iba a difundir en las plataformas digitales.

En ese sentido, el magistrado dio 48 horas a los abogados del líder ultraderechista para que aclaren si éste sabía cómo se iba a divulgar el escrito, y mandó a la Fiscalía investigar si se trata de un caso de propaganda electoral anticipada cometido supuestamente por Flávio Bolsonaro.