Javier Milei provoca a Lula y verá a Jair Bolsonaro, preso por golpismo en Brasil

El presidente Javier Milei viajará el 25 de julio a Brasil, donde visitará al exmandatario Jair Bolsonaro , quien cumple una condena de 27 años de prisión desde noviembre por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Lo confirmó el mismo líder libertario, en el marco de una entrevista realizada durante la mañana de este viernes. En ese sentido, también dio cuenta de que asistirá a un acto donde proclamarán a Flávio Bolsonaro , hijo del exmandatario, como candidato presidencial para las elecciones del 4 de octubre.

“El 25 viajo a Brasil. Sí. Que lo ungen candidato a presidente a Flávio Bolsonaro, así que voy a estar en San Pablo y voy a hacer también un paso por Brasilia, para saludar a Jair Bolsonaro”, comentó.

El 29 de junio, el jefe de Estado pegó el faltazo a la cumbre del Mercosur donde evitó encontrarse con su par brasileño Lula da Silva , con quien mantiene un pésimo vínculo. En ese día, se reunió con el hijo de Bolsonaro. "Se viene la marea azul para Brasil de la mano de @FlavioBolsonaro ...!!! VLLC!", había escrito Milei en su cuenta de X.

A su vez, precisó que el 28 de este mes estará en Perú, en la asunción de Keiko Fujimori, quien se impuso recientemente, tras un conteo que llevó días.

“Después voy a estar también en la asunción de Abelardo de la Espriella en Colombia el 7 de agosto”, agregó Milei, quien también informó sobre una visita a Ecuador en esa misma gira para verse con su par Daniel Novoa, con quien firmará acuerdos comerciales.

Milei festejó los últimos resultados electorales en Sudamérica, con triunfos para los espacios de derecha: “El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad. Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario”.

En ese marco, defendió sus viajes al exterior: “Es la vida de un presidente dispuesto a abrirse al mundo, que está buscando triplicar el tamaño del comercio, digamos, eso no sea instantáneo. Argentina tendría que tener el triple de comercio que el que tiene, y eso también sería una nueva inyección de crecimiento económico”.