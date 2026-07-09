El regreso de Patricia Bullrich, el frío saludo de Milei a su vocero y armas largas: lo que no se vio del acto en Plaza de Mayo

El presidente se mostró con sus funcionarios caminando en los alrededores de Plaza de Mayo. El Gabinete cambió de semblante tras no tener cerca a Adorni. La reacción del "León" con el público y cómo fue el fuerte operativo de seguridad.

El presidente Javier Milei se reencontró con el Gabinete por primera vez tras la salida de Manuel Adorni y fue notorio el cambio de semblante de los funcionarios, quienes reclamaban en voz baja la salida del jefe de ministros para evitar más costo político y parálisis de la gestión.

El mandatario aprovechó el Te Deum para organizar una reunión con sus ministros en Casa Rosada, pero antes se mostró con todos ellos para la caminata por la Avenida Rivadavia rumbo a la Catedral Metropolitana.

En primer lugar, estuvo en primera fila con su hermana Karina y el flamante ministro coordinador, Diego Santilli. Sin embargo, sobresalió el retorno de Patricia Bullrich. La senadora no había sido invitada a formar parte de la comitiva oficial en la homilía por el 25 de mayo, en medio de sus cuestionamientos al exvocero por su situación patrimonial. De hecho, se había quedado fuera de un acto dentro del Cabildo. No obstante, la titular del bloque libertario regresó con el resto de sus expares de Gabinete, en una señal de respaldo y de intento de dejar atrás las diferencias por las constantes muestras de autonomía de la extitular de la cartera de Seguridad.

A su vez, se destacó que el asesor presidencial Santiago Caputo estuvo al lado del portavoz Adrián Ravier, quien empezó a tener críticas internas por sus críticas a Adorni y un inicio no muy alentador como el comunicador oficial. El exdiputado es un dirigente cercano al consultor y a la vertiente de las “Fuerzas del Cielo”.

Patricia Bullrich regresó a la comitiva oficial, tras no ser invitada el 25 de mayo Pasó desapercibido un frío saludo del presidente a Ravier en la Catedral. El sucesor del expanelista intentó darle un abrazo, el “León” no lo consideró y le dio la mano, casi sin mirarlo, cuando a la mayoría de los presentes que saludaba lo hacía de manera muy efusiva.