El regreso de Patricia Bullrich, el frío saludo de Milei a su vocero y armas largas: lo que no se vio del acto en Plaza de Mayo
El presidente se mostró con sus funcionarios caminando en los alrededores de Plaza de Mayo. El Gabinete cambió de semblante tras no tener cerca a Adorni. La reacción del "León" con el público y cómo fue el fuerte operativo de seguridad.
El presidente Javier Milei se reencontró con el Gabinete por primera vez tras la salida de Manuel Adorni y fue notorio el cambio de semblante de los funcionarios, quienes reclamaban en voz baja la salida del jefe de ministros para evitar más costo político y parálisis de la gestión.
El mandatario aprovechó el Te Deum para organizar una reunión con sus ministros en Casa Rosada, pero antes se mostró con todos ellos para la caminata por la Avenida Rivadavia rumbo a la Catedral Metropolitana.
En primer lugar, estuvo en primera fila con su hermana Karina y el flamante ministro coordinador, Diego Santilli. Sin embargo, sobresalió el retorno de Patricia Bullrich. La senadora no había sido invitada a formar parte de la comitiva oficial en la homilía por el 25 de mayo, en medio de sus cuestionamientos al exvocero por su situación patrimonial. De hecho, se había quedado fuera de un acto dentro del Cabildo. No obstante, la titular del bloque libertario regresó con el resto de sus expares de Gabinete, en una señal de respaldo y de intento de dejar atrás las diferencias por las constantes muestras de autonomía de la extitular de la cartera de Seguridad.
A su vez, se destacó que el asesor presidencial Santiago Caputo estuvo al lado del portavoz Adrián Ravier, quien empezó a tener críticas internas por sus críticas a Adorni y un inicio no muy alentador como el comunicador oficial. El exdiputado es un dirigente cercano al consultor y a la vertiente de las “Fuerzas del Cielo”.
Pasó desapercibido un frío saludo del presidente a Ravier en la Catedral. El sucesor del expanelista intentó darle un abrazo, el “León” no lo consideró y le dio la mano, casi sin mirarlo, cuando a la mayoría de los presentes que saludaba lo hacía de manera muy efusiva.
Milei saludó afectuosamente a los granaderos a caballo, pero en ningún momento se acercó a las cientos de personas que se acercaron para verlo e interactuar. Levantó la mano, rostro feliz pero marcó una distancia que se opuso a otras ocasiones, donde rompía el protocolo para selfies y mantener contacto físico y verbal con sus seguidores. Tampoco lo hizo estando dentro de Casa Rosada, con reja de por medio.
Uno de los motivos centrales estuvo relacionado con un amplio operativo de seguridad. A diferencia de otras oportunidades donde hay algún control de los presentes, se trató de una convocatoria abierta al público, sin ningún tipo de chequeo previo por lo que no había garantías para proteger al presidente, al menos en ese nivel de proximidad que estaba acostumbrado.
Se hicieron presentes grupos especiales de la Policía Federal, oficiales encubiertos y personal de Casa Militar con rifles antidrón y armas largas en todo el perímetro, además de francotiradores.