El PRO presiona a Patricia Bullrich en el Senado y empuja la agenda del Gobierno: qué proyectos respaldará

El PRO publicó un mensaje en redes sociales para presionar al oficialismo en el Senado y avanzar con las reformas.

El expresidente Mauricio Macri junto al senador nacional del PRO Martín Goerling, quien lo señaló como posible candidato para la cámara alta por la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas. Foto: X (@MARTINGOERLING)

El bloque de senadores del PRO salió este viernes a marcarle la cancha a Patricia Bullrich y anunció que en julio va a trabajar para que se trate en el recinto "una agenda con reformas concretas" y llenó la lista con buena parte de los proyectos que impulsa el oficialismo. El gesto llega en medio de la interna que enfrenta a la propia Bullrich, a Karina Milei y a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, por el rumbo de la agenda parlamentaria.

La bancada amarilla, integrada por Martín Goerling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina (con licencia por maternidad), comunicó por redes sociales que respaldará la reforma política, la desregulación del Estado, la actualización de la Ley de Salud Mental, la defensa de la inviolabilidad de la propiedad privada y el tratamiento de Zona Fría.

También incluyó el proyecto que agrava las penas por falsas denuncias, impulsado por la radical Carolina Losada y hoy cajoneado por la polémica que generó, además del fortalecimiento de la legislación contra la criminalidad ambiental, uno de los pocos temas de la lista que no encabeza el propio oficialismo.

La guerra por la agenda de La Libertad Avanza en el Senado El posteo del PRO se conoce en un contexto de fuerte tironeo, como ya publicó MDZ. Bullrich busca reactivar diez proyectos del oficialismo que llevan más de un mes paralizados en el Senado, en parte por el escándalo patrimonial del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, y espera que el nuevo ministro coordinador, Diego Santilli, logre destrabar la tensión con Karina Milei y con Villarruel.

Victoria Villarruel finalmente asistió a Rosario NA Sin embargo, la realidad legislativa es más acotada que el anuncio del bloque PRO: de esos diez proyectos, apenas tres se encaminan a una votación, y no esta semana como pretendía Bullrich, sino recién la próxima, después de que Villarruel corriera la convocatoria a Labor Parlamentaria hasta el miércoles 8 de julio, la víspera del feriado del 9. Son la inviolabilidad de la propiedad privada —postergada ya cuatro veces por distintos escándalos oficialistas—, la reforma política que empuja Karina Milei para reemplazar las PASO por el esquema de colectoras, y la eliminación de la ampliación de Zona Fría, que Karina Milei bajó como orden esta semana y que Goerling Lara ya confirmó que el bloque va a impulsar en el recinto, con vigencia prevista para agosto o septiembre. Esa última iniciativa, que ya tiene media sanción de Diputados, afecta a 3,4 millones de hogares y podría disparar las tarifas de gas entre un 30% y un 50 por ciento.