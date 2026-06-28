El jefe de los senadores del PRO dijo que Milei perdió "credibilidad" al sostener "tantos meses" a Adorni

El presidente del bloque de senadores del Pro, el misionero Enrique Martín Goerling Lara, celebró la renuncia del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni: “Por suerte renunció y el presidente Javier Milei aceptó su dimisión”. Para el senador, la salida del funcionario reencauza la gestión y el trabajo parlamentario, “que es lo que venía frenado por el capricho de mantener a esta persona”.

Goerling Lara añadió que la renuncia de Adorni “es lo que veníamos reclamando desde el Pro; desde el primer día de conocida su situación política y judicial para no tener que aplicar el Congreso de la Nación el artículo 101 de la Constitución Nacional que permite la remoción del Jefe de Gabinete por parte de los legisladores ante la Moción de Censura”.

Goerling dijo que la renuncia de Adorni “es lo que veníamos reclamando desde el Pro; desde el primer día de conocida su situación política y judicial para no tener que aplicar el Congreso de la Nación el artículo 101 de la Constitución Nacional que permite la remoción del Jefe de Gabinete por parte de los legisladores" ante la Moción de Censura.

Esta herramienta legal habilita a los legisladores a interpelar al funcionario y tratar una moción de censura mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Dicha moción define la destitución del Jefe de Gabinete de su cargo.

“Esto era lo que no quería hacer el Ejecutivo Nacional, así que bueno, sirvió la presión para que Adorni presente su renuncia y se vaya”, amplió el legislador.

Al presentar su renuncia, Adorni planteó que fue víctima del tratamiento de su caso y que los culpables son los otros. “Es parte de su relato. Ahora la justicia tendrá la palabra para saber si hubo o no delito. Tiene dos causas en curso, pero lo más importante es que desde lo político, un funcionario nacional con semejante cuestionamiento y pérdida de confianza no podía seguir siendo parte del gabinete”, sentenció Goerling.

¿Adorni fuera de YPF?

Ante la pregunta sobre si Adorni continuará como director de YPF, Goerling dijo desconocer si el ahora ex Jefe de Gabinete seguirá representando al gobierno nacional como director de la petrolera estatal. “No tengo idea, espero que no, espero que sea corrido de toda función pública porque no es idóneo para estar en la función pública ni como jefe de gabinete, ni en ningún directorio de un organismo estatal”.

Santilli, un hombre de consenso para el Pro

Respecto a la posibilidad de que el ministro del Interior Diego Santilli asuma como Jefe de Gabinete, el Senador misionero destacó que “Santilli sigue siendo del Pro. Recordemos que él encabezó la fórmula de diputado nacional en 2025 cuando José Luis Espert tuvo que renunciar a esa candidatura. Luego el presidente Javier Milei lo convocó al gabinete como ministro del Interior”.

“Hoy la mayoría de los ministros provienen del Pro, Santilli es una persona de consenso, no es soberbio como Adorni, entiende de gestión y de política. Estuvo muchos años en el gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, fue Vicejefe de gobierno porteño, y entiende de gestión pública y me parece que hoy es importante para sacar adelante la gestión del presidente Milei”.

Al ser consultado sobre quién ganó y quién perdió en esta situación que se vivió en Argentina con Adorni y ante la postura inflexible del presidente Milei de no pedirle la renuncia ni bien se conoció la situación irregular del ex Jefe de Gabinete, Goerling afirmó que “el mayor perjuicio fue para el gobierno, para el presidente Milei y su vínculo con la gente, creo que eso es lo más dañino que tuvo”.

“Milei perdió el vínculo de confianza que tenía con la gente. Eso es lo más dañado y a partir de ahora todo lo que haga Milei estará visto con ese tamiz”.

Bullrich, una voz para el Gobierno

El Presidente del bloque de senadores del Pro también destacó la posición de la senadora Patricia Bullrich, muy allegada al gobierno nacional. “Bullrich siempre dijo lo que pensaba sobre el tema Adorni. Me parece que fue una voz importante para que el gobierno nacional también entienda el daño que se estaba haciendo con la presencia de Adorni como Jefe de Gabinete”.

“El Pro, desde el primer día de conocida la situación de Adorni, dijo que el gobierno nacional estaba equivocado en su postura y Patricia Bullrich hizo lo mismo”.

El Senado retoma la normalidad

Según Goerling, con la renuncia de Adorni, el Senado vuelve a la normalidad laboral “porque se había paralizado un montón de proyectos que lamentablemente tuvieron que pararse por esta situación planteada con el ex Jefe de Gabinete”.

En tal sentido, indicó que “la más reciente es la caída de la última sesión donde había otros proyectos para tratar. Ahora esperamos retomar esta semana las audiencias a jueces, tenemos comisiones y esperamos volver a tratar todos los proyectos que estaban frenados”.

Justicia y celeridad

El Senador espera que la justicia se expida lo antes posible. “Creo sería muy saludable, después de todo el descrédito que vivimos los argentinos en los últimos cuatro meses con todas las causas que andan dando vueltas. Sería bueno que la justicia no dilate este tema y sea un ejemplo”.

“Uno espera que no lo dilate y qué si Adorni es culpable para la justicia y tiene que ir preso, vaya preso, como cualquier ciudadano que comete un delito”.