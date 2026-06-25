Esteban Bullrich renunció al PRO por "proteger a Manuel Adorni" y escaló la crisis interna

Mediante un posteo realizado en X, Esteban Bullrich anunció este jueves que renuncia a su afiliación al PRO tras cuestionar la posición de muchos referentes del partido que dilataron la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en el Congreso.

En una carta dirigida a Mauricio Macri , acusó a los líderes del espacio de “proteger” al funcionario, acusado de enriquecimiento ilícito . Se trata de un pronunciamiento clave porque actualmente divide aguas dentro del partido . Mientras en Diputados optaron por evitar la arremetida de avanzar en sesión contra el ministro coordinador y llevar el debate a comisiones, en el Senado prevén tratarlo hoy sobre tablas.

“Por medio de la presente, quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO , partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años. No es fácil escribir estas líneas”, señaló el exsenador.

“Una parte importante de mi vida está unida a la historia del PRO. Compartimos el sueño de construir una nueva forma de hacer política, basada en la honestidad, la cercanía, la vocación de servicio y el respeto por las instituciones. Desde ese sueño asumí responsabilidades que marcaron mi vida y puse siempre lo mejor de mí para honrar la confianza que el partido y la sociedad depositaron en mí. Justamente por haber sido parte de esa construcción, siento hoy la obligación moral de ser coherente con aquellos valores fundacionales”, consideró el dirigente.

A su vez, marcó inconsistencias dentro de los valores del partido. “Desde hace ya un tiempo me cuesta reconocer en muchas decisiones del partido el espíritu que nos dio origen. No se trata de diferencias tácticas, ni de matices propios de cualquier fuerza política. Se trata de una distancia cada vez mayor entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos”, planteó.

Buenos Aires, 24 de junio de 2026 Al Ing. Mauricio Macri Presidente del PRO De mi mayor consideración: Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años. No es fácil escribir estas…

“Mi enfermedad me obligó a mirar la vida desde otro lugar. Me enseñó que el tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia. También me confirmó una convicción que atraviesa Liderazgo espiritual: el verdadero liderazgo no nace del poder ni del éxito electoral; nace de la coherencia entre los valores que proclamamos y las acciones que elegimos cuando esos valores son puestos a prueba”, resaltó Bullrich, quien sufre ELA desde el 2021.

En ese marco, apuntó a los legisladores del PRO que le permitieron a Adorni no ser interrogado: “En ese camino de reflexión fui comprendiendo que permanecer en el partido implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no podía identificarme. La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia”.

“No porque crea que una persona defina el destino de un partido, sino porque las organizaciones revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender. Cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo”, cuestionó.

En el tramo final de su nota, señaló que “hay momentos en los que la fidelidad a una organización no puede estar por encima de la fidelidad a la propia conciencia”.

“Permanecer, para mí, sería dejar de vivir de acuerdo con aquello que intento enseñar y transmitir. Por eso doy este paso con serenidad, sin estridencias y sin rencores. Mi compromiso con la Argentina permanece intacto. Seguiré trabajando, desde donde Dios me permita hacerlo, para promover una cultura política que entienda el poder como servicio, la verdad como un deber y la dignidad de cada persona como el centro de toda decisión”, agregó el exministro.

“Deseo sinceramente que el PRO pueda reencontrarse con el espíritu que inspiró su nacimiento. Porque los partidos políticos, como las personas, solo perduran cuando tienen el coraje de volver una y otra vez a los principios que les dieron vida. Con respeto y afecto”, concluyó Esteban Bullrich.