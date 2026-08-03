Hernán Lacunza confirmó que quiere ser candidato a presidente en 2027 y marcó diferencias con La Libertad Avanza

El exministro de Economía de la Nación Hernán Lacunza confirmó este domingo su intención de competir por la Presidencia en las elecciones de 2027 como representante del PRO y dejó en claro su postura frente a una eventual alianza con La Libertad Avanza (LLA) .

En declaraciones públicas, el exfuncionario reveló que ya mantuvo conversaciones con el presidente del PRO , Mauricio Macri , y con otros dirigentes del espacio, a quienes les manifestó su voluntad de postularse como candidato presidencial.

Lacunza también planteó diferencias con el oficialismo nacional y descartó integrar una propuesta electoral junto a La Libertad Avanza en caso de que el PRO avance en esa dirección.

"Somos distintos", afirmó el economista al explicar su posición sobre el futuro del partido.

Consultado sobre qué haría si Mauricio Macri finalmente respaldara a un candidato más cercano a la gestión del presidente Javier Milei , Lacunza fue categórico: "En ese caso, yo no estaría en esa cancha" .

El exministro utilizó una metáfora futbolística para explicar el escenario político que imagina de cara a las próximas elecciones.

"Va a haber dos canchas, dos estadios, y habrá un momento donde tendrán que decidir en cuál juegan", sostuvo al referirse a una eventual alianza entre el PRO y La Libertad Avanza.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

En ese sentido, consideró que una alternativa política independiente del oficialismo "tampoco es excluyente de otras fuerzas" y recordó el armado electoral que llevó al PRO al poder en 2015.

"Acordémonos de las elecciones de 2015", expresó al mencionar la posibilidad de construir una coalición amplia sin integrar al espacio libertario.

Si bien aclaró que aún es temprano para definir el panorama electoral, insistió en que no acompañará una estrategia de convergencia con el oficialismo nacional.

"Es prematuro dar definiciones ahora, pero lo que sí sé es que si vamos con LLA, porque hay una parte del PRO que así lo quiere, irán otros, no pasa nada", concluyó Lacunza.

Las declaraciones del exministro reavivan el debate interno dentro del PRO sobre la estrategia electoral para 2027 y reflejan las diferencias que persisten en el partido respecto de una posible alianza con La Libertad Avanza.