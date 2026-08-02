Miguel Ángel Pichetto afirmó que Victoria Villarruel será candidata presidencial por fuera de La Libertad Avanza

A más de un año de las elecciones presidenciales previstas para 2027, el escenario político ya empieza a mostrar los primeros movimientos de cara a la próxima disputa por la Casa Rosada . Mientras algunos sectores imaginan una eventual continuidad del proyecto encabezado por Javier Milei , otros comienzan a delinear alternativas para competir por el poder. En ese marco, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto aseguró que la vicepresidenta Victoria Villarruel buscará construir un espacio propio y competirá por fuera de La Libertad Avanza .

Durante una entrevista con Futurock, el dirigente sostuvo que Villarruel intentará representar a un electorado diferente del que hoy respalda al oficialismo libertario.

Según su análisis, la vicepresidenta buscará captar a un sector de perfil nacionalista, católico y con fuerte vínculo con las Fuerzas Armadas, un segmento que, en los inicios del gobierno, acompañó políticamente a Javier Milei.

Pichetto también planteó cómo imagina el mapa electoral para el próximo año. En ese sentido, consideró que La Libertad Avanza deberá enfrentarse a una oposición con mayores niveles de coordinación y sostuvo que podría conformarse una "fórmula integrada" entre distintos espacios.

Entre los sectores que mencionó aparecen dirigentes del radicalismo críticos del Gobierno y referentes de la Democracia Cristiana, aunque evitó profundizar sobre posibles nombres o acuerdos.

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Consultado acerca del futuro del peronismo y quién podría encabezar ese espacio, el legislador evitó impulsar una candidatura específica y afirmó que su prioridad es contribuir a la construcción de una propuesta unificada. "Soy uno más de los que creen que hay que hacer aportes para la unidad y trabajar en un proyecto común", expresó.

Patricia Bullrich y el PRO

En otro tramo de la entrevista, Pichetto opinó sobre la posibilidad de que Patricia Bullrich compita por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una alternativa que la ministra de Seguridad no descartó en los últimos días. Sin embargo, el diputado descartó esa posibilidad y sostuvo que el PRO impulsaría otros nombres.

"No hay lugar para Bullrich porque la Ciudad no se la van a dar", afirmó. Además, especuló con que la fórmula porteña podría estar integrada por Diego Santilli y Pilar Ramírez, a quienes definió como dirigentes de confianza.

Las declaraciones de Pichetto se produjeron pocos días después de que Bullrich también se refiriera públicamente a la figura de Villarruel.

Bullrich también dejó entrever que, a su juicio, Villarruel estaría avanzando en la construcción de un proyecto político propio. "Ella ya decidió ser parte de un proyecto distinto. No lo dijo, pero se nota; parece que está armando algo", señaló.

La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner

Por otra parte, Pichetto volvió a pronunciarse sobre la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.

El legislador explicó que el debate planteado por el peronismo gira en torno a la posibilidad de dejar sin efecto la inhabilitación para competir electoralmente y remarcó que esa sanción está contemplada en el artículo 360 del Código Procesal Penal para cualquier persona condenada.

No es la primera vez que el diputado expresa cuestionamientos sobre el caso. A comienzos de julio había reclamado la liberación de la exmandataria al considerar que mantener detenida a una dirigente que ocupó la Presidencia en dos oportunidades y la Vicepresidencia en otra genera un escenario de fragilidad institucional para la democracia.

En ese contexto, sostuvo que la actuación de un jefe de Estado debería ser evaluada mediante un procedimiento especial y no por la vía judicial ordinaria.