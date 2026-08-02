Antes de que largue el año electoral, Milei quiere más motosierra en la administración pública y fusionar organismos

La Casa Rosada acelera una revisión integral del Estado con el objetivo de reducir el gasto público, avanzar sobre organismos descentralizados y profundizar el recorte de personal.

Milei busca aplicar la motosierra en la administración pública y fusionar organismos antes de que largue el año electoral de 2027. La estrategia oficial apunta a profundizar la reducción del gasto público mediante una revisión integral de estructuras consideradas superpuestas o de baja productividad.

Sturzenegger coordina la reforma de organismos La tarea está siendo coordinada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, que trabaja junto con equipos técnicos para definir cuáles serán los organismos alcanzados por la reforma. En la Casa Rosada sostienen que el análisis abarcará tanto dependencias de la administración central como organismos descentralizados, donde consideran que todavía existe margen para avanzar con una mayor racionalización de estructuras y funciones.

Entre los entes que vuelven a quedar bajo revisión aparecen organismos que ya habían sido incluidos en intentos anteriores de reorganización. La lista comprende áreas como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), además de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Comisión Nacional del Tránsito, la ARICCAME, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Instituto Nacional de Semillas. El Ejecutivo busca recuperar por vía legislativa parte de esas modificaciones luego de que los decretos delegados perdieran vigencia.

Reducción de la planta estatal El plan también contempla una nueva reducción de la planta estatal. Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Desregulación, desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026 fueron eliminados 65.528 puestos de trabajo en el sector público, lo que representa una disminución del 13% del empleo estatal. En el caso de la Administración Pública Nacional, la reducción alcanzó el 18,5%, mientras que en los organismos descentralizados llegó al 13%, un segmento sobre el que ahora se concentrará buena parte del ajuste.

La decisión de avanzar con esta nueva etapa del recorte también responde a los compromisos asumidos por el Gobierno en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La administración libertaria busca reforzar el sendero de consolidación fiscal y blindar el objetivo de déficit cero mediante reformas estructurales que permitan contener el crecimiento del gasto público y otorguen mayor flexibilidad para administrar los recursos del Estado frente a eventuales caídas de la recaudación.