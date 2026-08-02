"Es momento de gestión, no de política partidaria"

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, prioriza la gestión por sobre la política partidaria, una directriz que extendió a sus funcionarios y sugirió a los intendentes. En estos tiempos difíciles, enfatizó, la ciudadanía espera ver acción de gobierno y cercanía, dejando de lado las internas partidarias y las próximas elecciones. Para ello, habrá tiempo más adelante, según expresó un funcionario provincial.

Passalacqua, distanciado del diputado provincial Carlos Rovira, conductor del Frente Encuentro Misionero, se enfoca en la gestión y en recorrer la provincia.

El sábado, en Eldorado, puso en valor un tomógrafo en el hospital Samic, con una inversión de aproximadamente 500.000 dólares. En la misma ciudad, acompañó la inauguración del séptimo supermercado de una familia sanvicentina, que generará empleo para unas 75 personas. En ambos actos, evitó pronunciarse sobre política partidaria.

El día anterior, presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto para 2027, que asciende a 5.206.134.722.000 pesos. Este presupuesto prevé una inversión social del 62,95% de los recursos, destinados a educación pública, salud y contención de sectores vulnerables. Para el desarrollo económico se destinará el 14%, enfocado en la reactivación de obras y el fomento de la actividad productiva. El proyecto fue elaborado ante el constante recorte y ausencia de financiamiento nacional en programas educativos y sanitarios.

En declaraciones a MDZ, Passalacqua detalló que "por ejemplo, el presupuesto para el 2027 prevé dos puntos más que el de este año para salud".

Este año, el presupuesto destina el 25% a esta área. Para el próximo año, el 27% del presupuesto provincial se dirigirá a salud pública, mientras que el 36% se dividirá entre educación y asistencia social. "Son momentos difíciles y la cuestión social, salud, educación y asistencia para la gente es prioridad (el 63% se reparte en estos ítems). En tanto que un 14% está destinado a promocionar la economía porque el factor empleo es capital en cualquier sociedad, así que le pusimos mucho énfasis en eso", agregó Passalacqua.

El proyecto será analizado en las comisiones correspondientes a partir de esta semana y deberá ser tratado en el recinto antes del 31 de octubre, fecha en que finalizan las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de Misiones.

Cabe recordar que desde 2003, Misiones se ha caracterizado por ser la primera provincia en tener aprobado su presupuesto para el año siguiente.

Se presume que, a pesar de la situación del bloque oficialista ante la separación política entre Passalacqua y Rovira, el presupuesto 2027 será aprobado en tiempo y forma. "Nosotros garantizamos la gobernabilidad del mandatario provincial y, más allá de nuestras diferencias políticas, como siempre lo hicimos, aprobaremos el presupuesto", anticipó un legislador radical.

16 diputados apoyan la gestión de Passalacqua

Como se mencionara en ediciones anteriores la “pelea” política entre Passalacqua y Rovira era obvio que llegase a la Cámara de Diputados de la provincia.

La "pelea" política entre Passalacqua y Rovira llegó a la Cámara de Diputados de la provincia. De los 20 legisladores del ex Frente Renovador de la Concordia Social, 16 anunciaron su renuncia al Frente Encuentro Misionero de Carlos Rovira.

Entre los que aún no tomaron una decisión se encuentra el presidente de la Legislatura Provincial, Sebastián Macías, quien prefirió el silencio.

Los legisladores del ahora Movimiento por los que Vendrá de Hugo Passalacqua presentaron una nota solicitando que se dejen sin efecto las renuncias "en blanco" a la banca, que debieron firmar al aceptar sus candidaturas a diputados provinciales.

El diputado provincial Juan Manuel Rodríguez profundizó la polémica al reconocer que "los legisladores oficialistas debimos suscribir nuestras renuncias sin fecha antes de asumir las bancas".

Los ojos están puestos en la sesión ordinaria del 13 de agosto, fecha en que se reanudan las sesiones tras el receso invernal. Ese día se definirá si los legisladores aprueban las renuncias firmadas en blanco o si las dejan sin efecto, aceptando la nota presentada por los 16 legisladores.

Intención de voto en Misiones

Los titulares de la consultora Escenario, Paulo Tourzón y Federico Zapata, sostienen que el oficialismo provincial encabezado por Passalacqua "se encuentra fortalecido con una intención de voto ubicada entre el 40 y el 45 por ciento. La Libertad Avanza aparece como segunda fuerza, con unos 20 puntos".

En declaraciones al canal Noticias del 6 de Posadas, los consultores aseguraron que "ocho de cada diez votantes oficialistas prefieren a Hugo Passalacqua frente a un candidato respaldado por Carlos Rovira. La sociedad resolvió esa discusión antes que la propia política", sintetizó Touzón.

Finalmente, los consultores coincidieron en que la política argentina atraviesa un proceso de "fuerte provincialización".

Oposición sin comentarios sobre la gestión

Los partidos políticos opositores en Misiones parecen haber acordado el silencio. "No es nuestra pelea política", comentó un legislador de La Libertad Avanza.

Respecto a la sesión del 13 de agosto, un diputado radical señaló: "Veremos si se presentan o no las renuncias anticipadas cuando fueron nominados como candidatos. Esta práctica no la conocía".