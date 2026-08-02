El oficialismo negocia contrarreloj en el Senado para aprobar la venta de tierras a extranjeros

El oficialismo buscará aprobar el próximo jueves en el Senado la demorada Ley de Propiedad Privada y avanzar con el debate del Súper RIGI, dos proyectos clave por la Casa Rosada para atraer inversiones. La propuesta oficial, que se debatirá en el recinto, mantiene que se prohíbe la compra de tierra por parte de Estados Extranjeros y empresas con participación estatal extranjera, salvo autorización provincial y nacional.

La Libertad Avanza busca reactivar la agenda en agosto con un amplio temario, que incluye también los proyectos Sociedades, Zonas Frías y Salud Mental, mientras aguarda que Diputados apruebe la reforma del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal.

Por lo pronto, en la primera semana de este mes, el oficialismo buscará aprobar en la sesión convocada para el jueves al mediodía el proyecto de Propiedad Privada, y avanzar en comisión con el debate sobre el Súper RIGI, que ya fue sancionado por la Cámara de Diputados.

La mesa política del Gobierno, que no se reunió la semana pasada, quiere aprobar en el Senado parte del paquete económico, la reforma electoral y la designación de jueces.

Por quinta vez, la bancada de LLA, que preside Patricia Bullrich, apuesta a sancionar la iniciativa denominada “inviolabilidad de la propiedad privada”, que tiene como eje central la eliminación de las restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales, otorgando un fuerte poder a las provincias para avalar o rechazar esas compras.

También quiere despejar el camino porque en septiembre el Gobierno desea destrabar el debate sobre la reforma electoral, hoy frenada ya que los bloques dialoguistas se niegan a eliminar las PASO y solo aceptarían tratar una eventual suspensión para las presidenciales de 2027.

El Gobierno llegará al recinto tras cerrar filas internamente entre Bullrich y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien no estaba de acuerdo con los cambios introducidos en la versión número 15.

Si bien está confiado en que tendrá los votos para aprobar el proyecto, el miércoles 5 de agosto tendrá una reunión a la tarde con los aliados para obtener garantías de que no habrá ningún inconveniente.

También tiene la tranquilidad de que no presidirá la sesión la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien estará a cargo del Poder Ejecutivo, con lo cual tampoco tendría que desempatar, ya que lo hará el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

La propuesta oficial mantiene que se prohíbe que los Estados Extranjeros y empresas con participación estatal extranjera puedan comprar tierra, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Se mantuvo que la adquisición de inmuebles rurales en zonas de seguridad de frontera por extranjeros deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de dicha normativa.

Se elimina el artículo del silencio administrativo, por el cual, si no había un pronunciamiento de la provincia o la Nación en un plazo de seis meses, la venta quedaba consagrada automáticamente.

El Súper RIGI y la atracción de inversiones extranjeras

El proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), una de las principales apuestas económicas del Gobierno para atraer inversiones millonarias en sectores de frontera tecnológica, se debatirá el miércoles a las 15.30 en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General, a fin de avanzar con el dictamen de este proyecto.

En el oficialismo confían en contar con los votos necesarios para firmar el dictamen, gracias al respaldo de los bloques aliados que acompañaron el proyecto en la Cámara de Diputados, aunque la negociación continuará hasta el momento de la sesión. La intención de La Libertad Avanza es llevar la iniciativa al recinto antes de fin de mes y convertirla en ley.

El Súper RIGI es un instrumento concebido por el Ministerio de Economía con el objetivo de captar mega inversiones en industrias de frontera tecnológica a partir de exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios, y alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.

El oficialismo buscará dinamizar sectores como la industrialización de minerales críticos como litio y uranio, biotecnología, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores e inteligencia artificial.

Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original.