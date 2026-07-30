Victoria Villarruel apuntó contra Javier Milei por sus "persecuciones imaginarias" y la guerra libertaria cruzó otro límite

La vicepresidenta cuestionó al mandatario tras un retuit contra ella y expresó inquietud por las acusaciones que circulan dentro del oficialismo.

Victoria Villarruel profundizó este jueves su enfrentamiento con Javier Milei tras una nueva escalada de la interna oficialista en las redes sociales. La vicepresidenta cuestionó al Presidente por difundir una publicación de Lilia Lemoine que la vinculó con Marcela Pagano, el peronismo y una presunta maniobra para impulsar un juicio político contra el jefe de Estado. La titular del Senado expresó una “genuina preocupación” por la conducta presidencial.

Victoria Villaruel x La diputada libertaria había asegurado que Villarruel y Pagano compartían asesores y mantenían una sociedad política contra Milei. Lilia Lemoine también relacionó a la vicepresidenta con Claudio “Chiqui” Tapia y reclamó conocer su postura sobre las sociedades anónimas deportivas. La legisladora comparó a ambas dirigentes con Rusia e Irán, países que describió como falsos adversarios asociados contra Occidente.

La vicepresidenta rechazó la acusación y apuntó directamente contra el mandatario por replicarla. Victoria Villarruel afirmó que Milei reproduce “insensateces e inventos” dentro y fuera del país. La funcionaria también sostuvo que el Presidente mantiene “persecuciones imaginarias”.

Del retuit presidencial a una acusación que sacudió la Casa Rosada Javier Milei intervino en la discusión a través de un retuit al mensaje de Lemoine. La acción presidencial colocó al jefe de Estado dentro de una pelea que hasta ese momento tenía como protagonistas centrales a la diputada y a Villarruel. La respuesta de la vicepresidenta llevó la disputa a un terreno personal y dejó expuesta otra fractura dentro de La Libertad Avanza.

Lilia Lemoine acusó además a Villarruel y Pagano de acercarse al peronismo. La diputada sostuvo que ambas funcionaron como cómplices de una ofensiva contra Milei y relacionó a la titular del Senado con Axel Kicillof. La legisladora también llamó “Kukacruel” a la vicepresidenta y señaló que el oficialismo debía revisar la conformación de sus listas para evitar el ingreso de dirigentes que definió como “kukas camuflados”.