Lula da Silva rompió el silencio tras los insultos de Javier Milei: "No voy a pelearme con ese tipo"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , rompió el silencio sobre la crisis diplomática con la Argentina, desatada luego de qu e Javier Milei lo calificara de "ladrón" durante un acto que compartió con el opositor Flavio Bolsonaro . En su primera referencia pública al episodio, el mandatario brasileño minimizó la polémica, calificó lo ocurrido como "un disparate" y dejó en claro que no tiene intención de escalar el enfrentamiento.

Durante un acto partidario en el que oficializó su candidatura a la reelección, Lula sostuvo: "¿Vieron el disparate que armó el presidente de Argentina aquí? No dije nada porque mi relación es la de un jefe de Estado con el Estado. Me gusta el pueblo argentino y no voy a pelearme con ese tipo".

Lejos de endurecer el tono, insistió en que no responderá en los mismos términos. "No tiene sentido enojarse, porque no me voy a enojar. Si pone mala cara, yo pondré buena cara. Si muestra odio, yo mostraré amor", afirmó.

La tensión entre ambos gobiernos comenzó el sábado pasado, cuando Milei volvió a cargar contra Lula al definirlo como "ladrón" y "presidiario". En el mismo discurso también calificó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes como "basura calva", luego de que el magistrado le negara la posibilidad de visitar a su "amigo", el expresidente Jair Bolsonaro.

"Ustedes vieron la payasada que hizo el presidente de Argentina. Yo no dije nada, mi relación es de jefe de Estado, y a mí me gusta el pueblo argentino": Lula le respondió a Milei y advirtió que "nadie de afuera se va a entrometer en las elecciones brasileñas". https://t.co/rN5WqUXfSl pic.twitter.com/VhbYQZb39c

Frente a esas declaraciones, la Cancillería de Brasil convocó al embajador argentino en ese país, Guillermo Daniel Raimondi, para que brindara explicaciones por las “ofensas” que, según el gobierno brasileño, Milei dirigió contra Lula.

Antes de pronunciarse públicamente, Lula había evitado entrar en la controversia. Consultado por periodistas sobre las declaraciones del Presidente argentino, respondió con ironía: "¿Quién es ese tipo?".

Este miércoles se realizó por la tarde un cónclave en Brasilia entre el canciller Mauro Vieira y el embajador brasileño en Argentina, Julio Bitelli, quien fue llamado por su Gobierno horas después de los exabruptos del líder libertario.

De acuerdo con CNN Brasil, el referente del gabinete de Lula dispuso que el diplomático no regrese por ahora a Buenos Aires, por lo que seguirá en la capital de su país mientras transcurren estos días de plena tensión entre las naciones sudamericanas.