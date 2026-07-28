Un antes y un después con Brasil: mayor tensión y foco en la diplomacia tras los insultos de Milei a Lula

Los insultos de Javier Milei contra su par en Brasil , Lula Da Silva, profundizaron la tensión bilateral y reavivaron el debate sobre el rol de la diplomacia argentina. Para el analista político Raúl Timerman, el conflicto no derivará en una escalada institucional, pero expone una concepción del Gobierno sobre las relaciones internacionales y su vínculo con otros países.

En diálogo con After Office por la 105.5 FM MDZ Radio, Timerman sostuvo que el presidente argentino "no cree para nada en los modos diplomáticos" y fue más allá al afirmar que "no sólo en los modos diplomáticos, no cree que la diplomacia sirva para algo".

En ese sentido, consideró que, tras haber calificado a Lula de "ladrón y basura socialista", y ante la decisión de no retractarse ni pedir disculpas, "la Cancillería Argentina no va a hacer ninguna declaración al respecto" y "no va a pasar absolutamente nada".

"De Itamaraty van a llamar al embajador, le van a presentar notas, pero básicamente no va a pasar absolutamente nada, y eso va a refrendar el pensamiento de Milei sobre la diplomacia", señaló.

Incluso, planteó que el mandatario podría avanzar hacia una reducción extrema del servicio exterior. "Yo creo que Milei debe estar calculando cuánto le cuesta el servicio exterior argentino por año, y qué inversiones tiene en bienes raíces en las embajadas en todo el mundo, si no conviene capitalizar todo eso y evitar el gasto del servicio exterior disolviéndolo".

Para Timerman, la estrategia internacional del presidente tampoco responde a una política de Estado, sino a vínculos personales con otros líderes. "Hay que tener conciencia de la finitud, él tiene una finitud de mandato igual que Trump, igual que Netanyahu, y esto es una cuestión de Trump, Netanyahu y Milei, no es una cuestión de Argentina, Israel y Estados Unidos".

Consultado sobre la continuidad de esa política exterior, respondió de manera categórica: "Así es", al coincidir en que "no tiene futuro esto si no están ellos".

La preocupación del Gobierno está en la economía y las elecciones

Más allá del frente externo, Timerman aseguró que la principal preocupación del oficialismo hoy está en el escenario económico y electoral.

"Milei, con el caso Adorni, había caído de 39-40 puntos que tenía de aceptación de gestión a 33 puntos. Después se fue recuperando eso. Primera semana de julio, aceptación de gestión 39-40 puntos. Tercera semana de julio, la que acaba de pasar, aprobación de gestión 35,2. Cayó casi 5 puntos. ¿Por qué? Por la economía".

Según explicó, "cuando se le pregunta a la gente cuál es el principal problema económico del país, figura el desempleo, los bajos salarios y la pobreza con 20 puntos cada uno", mientras que "el gobierno hace anuncios cargados de soberbia respecto a lo bien que funciona la macroeconomía".

"Ese que vive la angustia de su hogar, cuando escucha al gobierno de lo bien que anda la economía y lo contrasta con lo mal que anda su economía familiar, le hace quitar expectativas respecto a que las cosas mejoren", afirmó.

Sobre el escenario electoral, sostuvo que "hoy el gobierno está seriamente preocupado" y remarcó que "tiene un 60% del electorado que dice nunca lo votaría, con eso no se puede ganar un balotaje".

Por ese motivo, concluyó: "Milei tiene que tratar de ganar en primera vuelta, eso es lo que le está preocupando al gobierno. Hoy realmente está muy cerca de los 40 puntos. Le cuesta llegar a los 40, pero puede llegar".