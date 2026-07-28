Mientras se desploma la imagen de Javier Milei en el Conurbano, los intendentes ya saborean las "re re"

El especialista en armar y desarmar el enjambre electoral que siempre tratan de acomodar los gobernadores sentencia sobre la posibilidad de las reelecciones indefinidas de los intendentes . “Si se hace por Carta Orgánica municipal, a través de los Concejos Deliberantes, esto se puede hacer”, deslizó.

Esa “solución”, que puede ir en sintonía con el pedido realizado el fin de semana por Axel Kicillof para que “los habitantes de cada municipio puedan elegir quienes los gobiernan” también puede destrabar uno de los mayores inconvenientes políticos que tiene el tema porque Sergio Massa , quien no puede borrar con el codo lo que firmó con la mano e impulsó a través de su esposa, Malena Galmarini, podría decir “no fue decisión mía” ni “mis legisladores lo votaron” para que todos puedan “seguir participando”.

En términos personales, hasta podría ser un alivio porque en Tigre, "su lugar en la Tierra", en el Concejo Deliberante el intendente Julio Zamora no tiene la mayoría absoluta y siempre necesita del acompañamiento de algunos concejales libertarios o del PRO para defenderse de algunos ataques internos o conseguir el voto para iniciativas de su gobierno.

El PRO, por su parte, emitió un nuevo comunicado sin firma en el que dice estar en total desacuerdo con las reelecciones indefinidas de los intendentes , aunque la mayoría de los jefes comunales que responden a su fuerza no la necesiten. El partido que en provincia de Buenos Aires conduce Cristian Ritondo y que aparece mucho más enérgico que su socio de La Libertad Avanza , que con tal de conseguir que se vote con Boleta Única en Papel en el territorio hasta podría dejar pasar el tema de las "re re".

Si bien en la provincia de Buenos Aires observan una clara posibilidad de victoria si se mantiene el desdoblamiento en la fecha electoral dada la caída abrupta de la imagen presidencial, no solo en el conurbano, “votar cada treinta días, seis veces en el año, para cargos ejecutivos, la gente nos mata”, alertó un intendente del Conurbano que está cómodo con las dos maneras que podrían decidirse. La otra, claro está, sería a través de una votación el mismo día, de manera concurrente, con dos cuartos oscuros diferentes.

“Nadie puede financiar nada hoy por hoy. La pobreza franciscana que tenemos nos hace obligatoriamente amarretes”, sostuvo la misma fuente. Además, consideró que “la posibilidad de que sigan manteniéndose las PASO nos hace ser muy cautelosos en todo”, confirmó.

Al respecto, días atrás, el exintendente y senador provincial, Joaquín De la Torre, analizó la situación electoral provincial con un selecto grupo de confidentes. Allí se escuchó con claridad lo que adelantó este fin de semana este cronista. Axel Kicillof necesita “que todos vayan a votar el mismo día, si no, en octubre se queda solo”.

Al respecto, alguien agregó: “la experiencia porteña de hace dos años confirmó que nadie entra a un cuarto oscuro para votar por un candidato local o provincial y luego se va y no vota lo nacional. La posibilidad del escrache y cierta vergüenza hacen que la mayoría entre en los dos cuartos oscuros”.

“No veo para nada que se pueda dividir la representación del peronismo en la Provincia”, aseguró un representante del Movimiento Derecho al Futuro cuando se le preguntó hasta donde puede llegar la crisis por las candidaturas en la Provincia y Nación al tener en cuenta que Axel Kicillof no habla con su antigua jefa política.

“Pregúntale a Mayra Mendoza, Julián Álvarez o Damián Selci si quieren que haya dos listas en sus distritos. Nadie quiere perder, olvídate. No hay margen para que haya dos candidatos a intendentes del peronismo y el kirchnerismo en una misma localidad. Eso no va a pasar”, aseguró la misma fuente.

Algo de eso hablaron hoy el Grupo AFA ampliado, hoy bautizado como La Liga de los Intendentes. A Mantegaza, Achaval, Otermín y Granados se sumaron Mariel Fernández, Mónica Fassi, Gustavo Menéndez y Federico Susbielles, entre otros. Ellos se fueron a presentar como un nuevo espacio político equidistante del MDF, La Cámpora y el Frente Renovador, aunque la mayoría provenga de estos últimos dos espacios más lo que siempre se conoció la "rosca de la Tercera". Para tranquilidad de Axel Kicillof, todos le dijeron que las diferencias deben ser saldadas en una PASO. El gobernador quiere competir en una interna desde que se dio cuenta que era el mal menor. Lo otro sería que Wado De Pedro o quien elija Cristina Kirchner construyera su propio partido, un revival de Unidad Ciudadana.

Quien llamativamente se llamó a silencio y así se lo hizo saber a todos sus referentes cercanos es Juan Grabois. El diputado nacional no dio señales de vida desde que se juntó con Peter Thiel y conversó en la mansión del ideólogo del fin de las civilizaciones en su mansión de Barrio Parque. ¿Se sumará al gobierno de las máquinas y la IA? Dicen que la charla lo obligó a realizar una profunda retrospección. Entre hoy o mañana dará su reaparición luego de ese encuentro tan trascendental para él. El Tecnofeudalismo pone en crisis todos los preconceptos.

Hasta el momento, no hay nada firme sobre una reforma política en ninguna categoría. Pero si había una chance de suspender o eliminar las PASO en el orden nacional, esta semana apareció un nuevo reparo entre los gobernadores “amigos” de la Casa Rosada. Según trascendió, la mesa política conducida por Karina Milei está pidiendo claros gestos de respaldo a todas las iniciativas políticas y económicas que serán debatidas en el Congreso antes de definir si habilita acuerdos o no con los jefes provinciales. La amenaza de una lista “pura y potente” de La Libertad Avanza sigue latente.

Que vuelvan las colectoras, la propuesta del Gobierno nacional a los gobernadores. Casi como remar con dos obleas en un frasco de dulce de leche. Prensa

Este dato es conocido por todos. Entonces, el arma del miedo empieza a ser relativo. Como el de la amenaza de ruptura de Cristina. Aunque Ella siempre ha sabido hacer valer su memoria y sus rencores, terminó imponiendo candidatos de centro derecha como Daniel Scioli, Alberto Fernández o Sergio Massa en sus últimas tres elecciones o convocar a conversos como Julio Cobos y Amado Boudou para que la acompañen como vice.

Días atrás, en una región bonaerense habitualmente proclive al voto de centro derecha hubo un trabajo territorial muy importante. Su población no se caracteriza por tener al peronismo como primera referencia, y ha sabido votar radicales o al Frente Renovador cuando este representaba un freno al kirchnerismo. En ese informe la sorpresa invadió a todos los invitados a la presentación. Javier Milei no era la primera opción y quienes ya descartaban ir a buscarlo en caso de necesidad y urgencia casi llega al 60%.

Este porcentaje aumenta un 10% en promedio de la Primera Sección Electoral, datos que pueden replicarse casi linealmente con el otro territorio importante del Gran Buenos Aires, la zona sur y suroeste, conocida como "La Tercera". En estas regiones no llegaron los brotes verdes ni los mejores 18 meses de la historia. Lamentablemente, es donde más se observa la "destrucción creativa", pero solo con el primer concepto. La carencia de empleo, el aumento de los costos fijos y la asfixia financiera, por no encontrar nuevos métodos de "crédito", acrecientan la sensación de un futuro pesimista.