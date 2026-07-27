Las acusaciones de Milei a Lula llevan la relación con Brasil a un "congelamiento diplomático"

Los insultos de Javier Milei contra su par brasileño, Lula Da Silva, profundizaron la tensión entre ambos países y derivaron en una creciente incertidumbre diplomática. La convocatoria de los embajadores de Argentina y Brasil para definir los próximos pasos en la relación bilateral marcó un nuevo capítulo del conflicto, mientras crece la expectativa por el resultado de esa reunión.

El periodista y analista internacional especializado en América Latina, Carlos Turdera, sostuvo en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio que la situación representa un fuerte deterioro del vínculo entre ambos gobiernos. "Estamos delante de lo que podríamos llamar un congelamiento diplomático. La primera consecuencia de las declaraciones del presidente argentino en un acto político aquí de corte electoral tiene esta primera consecuencia en el ámbito diplomático, que es el llamado al embajador de Brasil en Argentina y al embajador argentino en Brasil, para establecer un marco de los próximos pasos a seguir", afirmó.

Además, explicó que "cuando se convoca a los embajadores, se transmite una señal de que el asunto ha escalado a un nivel de gravedad suficiente como para crear este congelamiento diplomático del que hablamos".

Turdera señaló que las declaraciones del mandatario argentino son analizadas en Brasil dentro de un contexto político más amplio, marcado por el inicio de la campaña presidencial.

"Las declaraciones nos sorprenden porque Milei es caracterizado en la prensa brasileña justamente por sus comportamientos disruptivos. Entonces, es como esperable. Solo que el marco es el inicio de la campaña electoral hacia las elecciones presidenciales", explicó.

Según el analista, la preocupación brasileña no pasa únicamente por las palabras del presidente argentino, sino por el rol de figuras extranjeras durante el proceso electoral. "Brasil está observando con preocupación la intervención de figuras extranjeras. Milei es una de ellas, Trump es otra de las figuras que pasan a jugar un papel, no directo, pero sí de influencia en este nuevo escenario".

En ese sentido, agregó que la presencia de Milei en Brasil fue interpretada como parte del avance de un espacio político regional. "Se mira la participación de Milei en un acto electoral, en un acto claramente electoral", resumió.

La preocupación ahora pasa por el impacto económico

Más allá del conflicto político, Turdera consideró que el foco principal está puesto en las posibles consecuencias económicas para los dos principales socios del Mercosur.

"El principal foco de atención ahora, más allá de lo político-diplomático, es el impacto económico y pragmático", indicó.

El analista explicó que el escenario internacional obliga a ambos países a mantener la cooperación comercial pese a las diferencias políticas. "Argentina y Brasil tenderían a cooperar más allá de la identidad política de cada uno de los gobiernos porque el comercio va por un lado y las ideas van por otro. Eso en Brasil está muy claro, no hay duda sobre el pragmatismo del gobierno actual respecto de hacer negocios para mantener la estabilidad económica".

Sin embargo, advirtió que el distanciamiento tendrá efectos inmediatos. "Claro que hay este distanciamiento político entre los dos principales socios del Mercosur. Tendrá consecuencias en lo inmediato; se apunta principalmente a la industria automotriz, a la energía y al campo".

Finalmente, Turdera señaló que, desde la perspectiva brasileña, existe una diferencia en el peso relativo de ambas economías. "Lo que se escucha aquí en bastidores, entre quienes están más cerca de las negociaciones, es que Argentina necesita más de Brasil que Brasil de Argentina, esto debido a las escalas de sus respectivas economías".