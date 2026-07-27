Brasil, el socio que la Argentina no puede perder: los peligros detrás del cruce entre Javier Milei y Lula da Silva

La escalada diplomática entre la Argentina y Brasil —que llevó al canciller brasileño, Mauro Vieira, a llamar en consulta a su embajador en Buenos Aires tras los insultos de "presidiario" y "ladrón" que Javier Milei le dedicó a Luiz Inácio Lula da Silva al respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro— no se agota en lo político.

Detrás del cortocircuito hay un dato que obliga a medir con cuidado cada gesto y tiene que ver con que Brasil es, de lejos, el principal socio comercial de la Argentina .

Brasil no es solo la economía más grande y el país más poblado de América Latina: es el vecino central de la Argentina y su principal aliado en el Mercosur.

Desde 1991, y de manera ininterrumpida, encabeza el ranking de socios comerciales del país. Ninguna otra nación del mundo sostiene con la Argentina un comercio bilateral tan intenso.

Los números lo confirman. De los USD 49.454 millones que la Argentina exportó en el primer semestre, USD 6.255 millones —el 12,6%— tuvieron como destino a Brasil, que en esa métrica superó por poco menos de tres puntos a China y a Estados Unidos.

Del lado de las compras, mucho más concentradas, Brasil también manda: explica el 22,3% de las importaciones argentinas, apenas por debajo de China, aunque con una relación bastante más equilibrada que la que el país mantiene con el gigante asiático.

El peso de Brasil dentro del Mercosur

Dentro del bloque, la centralidad brasileña es aún más marcada. Según los últimos datos del Indec, el 68,9% de las exportaciones argentinas al Mercosur fue a Brasil, muy por encima de Uruguay (16,6%), Paraguay (9,5%) y Venezuela (5,0%). En sentido inverso, los productos brasileños representaron el 74% de las compras argentinas al bloque, seguidos por Paraguay (23,2%) y Uruguay (2,8%).

Javier Milei podría pegar el faltazo durante la próxima cumbre de jefes de Estados del Mercosur en Brasil. Juan Mateo Aberastain/MDZ

Esa interdependencia tiene una raíz geográfica difícil de exagerar: en toda Sudamérica, solo Ecuador no limita ni con la Argentina ni con Brasil.

El acuerdo automotriz, una pieza clave hasta 2029

En el intercambio bilateral pesa de manera decisiva el Acuerdo de Complementación Económica que permite comerciar automóviles sin aranceles, conocido como ACE 14.

Firmado y vigente desde el 20 de diciembre de 1990, se renovó casi sin cambios durante 35 años; la última extensión, en 2019, fijó un plazo de diez años y vence en junio de 2029.

A ambos lados de la frontera existe la expectativa de renovarlo más allá de esa fecha, porque le dio previsibilidad a la industria automotriz de los dos países. No es un dato menor: el complejo automotriz es uno de los principales del comercio argentino y Brasil es su destino excluyente.

Mucho más que autos: soja, trigo, industria y servicios

El vínculo económico excede largamente al sector automotor. Brasil es el principal destino del complejo triguero argentino y absorbe cerca del 38% de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) que exporta el país.

También es un comprador central de lácteos, vinos, aceite de oliva, peras, manzanas y hortalizas, el segundo mayor destino de las exportaciones argentinas de servicios —detrás de Estados Unidos— y el cuarto origen de inversión extranjera directa, con más del 8% del total, por detrás de Estados Unidos (18%), España (14%) y los Países Bajos (12%).

Rivales en la góndola, socios en el mundo

Aunque compiten en varios rubros, juntas la Argentina y Brasil forman una potencia agroalimentaria global. La Argentina lidera las exportaciones mundiales de harina y aceite de soja; Brasil encabeza las de poroto de soja, carne vacuna y maíz.