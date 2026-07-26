Javier Milei acusó al gobierno de Brasil de financiar la "campaña antiargentina" y redobló la apuesta con Lula

Luego del llamado a consultas del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a su embajador en Buenos Aires por las declaraciones de Javier Milei en un acto partidario en San Pablo, el presidente argentino volvió a cargar contra el país vecino y aseguró que financió una supuesta "campaña antiargentina".

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Radio Mitre desde el predio de la Sociedad Rural, donde el mandatario había participado de la inauguración oficial de la tradicional exposición del campo.

Durante la entrevista, Milei defendió su política exterior y sostuvo que la Argentina se convirtió en "un faro de la libertad" por su alineamiento con Estados Unidos e Israel.

Javier Milei en el acto de inauguración de la Exposición Rural 2026.

"Me alié con Estados Unidos , me alié con Israel , y hoy Argentina es un faro de la libertad. Por eso todo el ataque que hubo, toda la campaña mediática", afirmó. Luego fue más allá y apuntó directamente contra el Gobierno brasileño.

"¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El Gobierno de Brasil . El 25% de los recursos salió del Gobierno de Brasil ", aseguró.

El Presidente también vinculó esa supuesta campaña con la elección presidencial argentina de 2023 y afirmó que asesores brasileños participaron del equipo del entonces candidato Sergio Massa.

Las críticas a Lula y el respaldo a Bolsonaro

Milei volvió además sobre uno de los ejes de su discurso del sábado en Brasil: su respaldo al expresidente Jair Bolsonaro y sus cuestionamientos a la Justicia brasileña. "Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro. No me dejaron", sostuvo.

En ese contexto, comparó esa situación con la visita que Lula realizó meses atrás a Cristina Fernández de Kirchner mientras la expresidenta cumplía arresto domiciliario. "Acá, sin embargo, el expresidiario vino a saludar a la rea", afirmó.

El mandatario también aseguró que la supuesta campaña contra su Gobierno fue financiada por otros actores internacionales.

"También fue financiada por México y por el Partido Demócrata de Estados Unidos. Son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen", expresó.

Por último, advirtió que ese escenario continuará de cara a las próximas elecciones y pidió a sus seguidores desconfiar de las informaciones que circulen. "Noticias falsas, noticias operadas... nos tenemos que preparar para esto", señaló.

Brasil llamó a consultas a su embajador

Las nuevas declaraciones de Milei llegaron pocas horas después de que el Gobierno de Brasil decidiera llamar a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli.

La medida fue adoptada por el canciller Mauro Vieira luego de que el presidente argentino calificara a Lula como "ladrón", "presidiario" y "basura socialista" durante un acto del Partido Liberal en San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

En ese mismo discurso, Milei también criticó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien definió como "basura calva", y sostuvo que Brasil enfrenta un "Riesgo Lula", al considerar que el Gobierno brasileño no realizó el ajuste fiscal necesario.

La decisión de Brasil profundiza una relación bilateral que ya atravesaba un momento de fuerte tensión política, pese a que ese país continúa siendo el principal socio comercial de la Argentina.