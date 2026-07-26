Junto a su gabinete, Milei asiste a la Exposición Rural y se espera algún anuncio impositivo

avier La Rural recibe al presidente Javier Milei en el acto central de la Exposición Rural de Palermo. El evento se realiza en un día inusual, ya que tradicionalmente se lleva a cabo los sábados, pero un viaje a Brasil obligó a modificar la fecha.

El viaje de Milei a Brasil para apoyar la candidatura de Flávio Bolsonaro obligó a cambiar el día tradicional del acto principal de la exposición.

Antes de los discursos, se llevó a cabo el desfile de los grandes campeones de las distintas razas, junto con la exhibición de maquinaria agrícola, carruajes y delegaciones tradicionalistas.

Según anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, no se esperan grandes anuncios por parte del mandatario.

Aunque popularmente se la conoce como “la apertura de la Rural”, la ceremonia marca en realidad el cierre institucional de la exposición.

Tradicionalmente, el presidente de la Sociedad Rural Argentina realiza un discurso que abarca un resumen del año, las medidas gubernamentales, los reclamos del sector y las expectativas futuras.

Posteriormente, toma la palabra el jefe de Estado, quien suele utilizar la tribuna de Palermo para comunicar definiciones, anuncios o directivas dirigidas al sector agropecuario.

Expectativas sobre anuncios y Derechos de Exportación

A pesar de la baja expectativa en cuanto a anuncios generales, algunos sectores del campo ponen sus esperanzas en la posible eliminación del 5% de derechos de exportación que aún recae sobre la carne vacuna de novillo.

Esta medida, de concretarse, representaría un costo fiscal aproximado de US$130 millones para el Estado durante el presente año.

La atención también se centra en los derechos de exportación aplicados a los granos, el segmento de mayor peso económico dentro del sector agropecuario argentino.

En mayo pasado, el Gobierno había anunciado una reducción en las retenciones para el trigo y la cebada, así como una disminución gradual a partir de enero próximo para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo.

Sectores ruralistas sugieren que, si bien el cronograma de rebajas está definido, el presidente Milei podría aprovechar su presencia en La Rural para acelerar la implementación de algunas de estas reducciones.

El año pasado, la visita de Milei al acto inaugural de la exposición estuvo marcada por su llegada en camioneta, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro Caputo, en medio de una ovación.

Actualmente, el sector de la ganadería atraviesa un momento favorable, con valores históricamente altos para la hacienda. La exposición refleja esta tendencia, con un predominio de reproductores de las principales razas bovinas y equinas.

Presencia en el Palco Oficial y relaciones políticas

Una de las incógnitas para el evento se centra en la conformación del palco oficial. Hasta el momento, no se ha confirmado la asistencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene un distanciamiento con el presidente Milei. El año pasado, ella no participó del acto.