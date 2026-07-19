BYD lleva a La Rural 2026 el futuro de la movilidad

BYD Argentina participará por primera vez de la emblemática Exposición Rural , que se llevará a cabo del 16 al 26 de julio en el predio ferial de Palermo. Allí, la marca acercará al público una experiencia inmersiva para descubrir y probar su tecnología híbrida enchufable y 100% eléctrica.

La compañía líder mundial en vehículos de nuevas energías contará con un stand de 375 metros cuadrados, donde los visitantes podrán conocer de cerca gran parte de su gama de vehículos. Además, dispondrá de una pista de pruebas de 1.700 metros cuadrados especialmente acondicionada para experimentar la potencia, la tecnología y la versatilidad de BYD SHARK DMO, la primera pick-up híbrida enchufable del mercado argentino.

Diseñada para combinar la robustez necesaria para el trabajo y la conducción off-road con el confort, la seguridad y la tecnología de un SUV, BYD SHARK DMO propone una nueva experiencia de uso tanto para las actividades exigentes como para la movilidad cotidiana.

La propuesta de BYD en La Rural también incluirá la presencia de YANGWANG, la división insignia de vehículos premium de nuevas energías (NEV), que representa la máxima expresión de innovación y desarrollo tecnológico de la compañía. En el stand, los visitantes podrán conocer de cerca los modelos YANGWANG U8 y YANGWANG U9 , dos vehículos de ultra lujo desarrollados sobre la plataforma e, con cuatro motores eléctricos independientes, concebidos para responder a necesidades completamente diferentes.

El YANGWANG U8 es un SUV diseñado para el off-road extremo, equipado con tecnologías capaces de realizar giros sobre su propio eje y de mantener la flotación del vehículo en situaciones de emergencia. Por su parte, el YANGWANG U9 es un superdeportivo 100% eléctrico de 1.306 CV, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,36 segundos. Cuenta con una cabina integral de fibra de carbono de grado aeroespacial y el sistema inteligente de control de carrocería DiSus-X , desarrollado para maximizar la estabilidad y el desempeño dinámico en condiciones de alta exigencia.

Financiación exclusiva junto a Banco Santander

Como parte de su participación en la Exposición Rural, BYD, junto a Banco Santander, ofrecerá condiciones exclusivas de financiación para todas las operaciones cerradas durante la muestra. La propuesta estará disponible para todo el line-up de modelos comercializados por la marca en Argentina, con financiación de hasta $57.000.000.

Los clientes podrán optar entre dos alternativas:

Tasa UVA 0%, con financiación de hasta 24 cuotas.

Tasa fija del 35,9%, con financiación de hasta 60 meses.

Con esta propuesta, BYD y Banco Santander buscan facilitar el acceso a la movilidad de nuevas energías, ofreciendo herramientas de financiación competitivas para que más clientes puedan incorporarse a esta transformación.

BYD SHARK DMO: “Fuerza híbrida, espíritu salvaje”

Uno de los grandes atractivos de la presencia de BYD en la Exposición Rural será la posibilidad de experimentar en acción la SHARK DMO en una pista de pruebas dinámica de 1.700 metros cuadrados. Allí, los asistentes podrán conocer de primera mano las capacidades de la primera pick-up híbrida enchufable del mercado argentino, un modelo que redefine el segmento al combinar potencia, tecnología, versatilidad y eficiencia. Con 430 CV de potencia combinada, 650 Nm de torque y una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 5,7 segundos, se posiciona entre las pick-ups de mayor desempeño de su categoría.

La BYD SHARK DMO incorpora la tecnología DMO (Dual Mode Off-road), que combina un motor térmico con dos motores eléctricos (uno en cada eje) para ofrecer tracción integral inteligente, respuesta inmediata, mayor control y estabilidad en las condiciones de manejo más exigentes. Además, dispone de tres modos de conducción para el uso diario (Eco, Normal y Sport) y cuatro modos específicos para off-road (Montaña, Arena, Nieve y Barro), adaptándose con facilidad a todo tipo de terrenos.

BYD Shark 6

Con una autonomía total combinada de hasta 840 km (NEDC), la BYD SHARK DMO permite recorrer hasta 100 km en modo 100% eléctrico, ideal para la conducción urbana sin emisiones. A su vez, su sistema híbrido reduce hasta un 40% el consumo de combustible respecto de pick-ups convencionales de su segmento, incluso con bajos niveles de carga de la batería.

Una oportunidad para conocer todo el lineup, incluyendo el nuevo modelo BYD SEAL U DM-i

La muestra será el escenario ideal para conocer de cerca gran parte del line-up de BYD en Argentina, con una propuesta que abarca vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables desarrollados para distintos perfiles de usuarios.

Entre las principales novedades se destaca el recientemente lanzado BYD SEAL U DM-i, un SUV del segmento C que llega para convertirse en un nuevo referente en tecnología, seguridad y eficiencia. Equipado con la innovadora tecnología Super Hybrid DM-i, ofrece una conducción suave, silenciosa y predominantemente eléctrica, con hasta 105 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico y una autonomía total combinada superior a los 1.100 kilómetros (1.105 km).

El modelo incorpora una motorización turbo de 1.5 litros (la primera de la marca en el país), un completo paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), seis airbags y la funcionalidad Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar dispositivos externos. Además, obtuvo la máxima calificación de cinco estrellas tanto en Euro NCAP como en Green NCAP.

El público también podrá conocer el resto de la familia BYD, integrada por modelos como el DOLPHIN MINI EV, el vehículo eléctrico más vendido del país y distinguido como el Auto Más Seguro de Argentina en su categoría y el ATTO 2 DM-i, un SUV híbrido enchufable que combina eficiencia, tecnología y autonomía.