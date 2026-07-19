El Lexus LFA Concept sorprende en una primera aparición en el Festival de Goodwood

Lexus hizo saltar la sorpresa en el Goodwood Festival of Speed con la primera participación en circuito, a nivel mundial, de su supercoche eléctrico LFA Concept.

Su aparición se produjo 17 años después de que el Lexus LFA V10 original se presentase por primera vez como prototipo en este mundialmente famoso certamen automovilístico celebrado en el sur de Inglaterra.

A pesar de que inicialmente solo estaba prevista su exposición estática en el paddock de superautos del festival, el LFA Concept se incorporó por sorpresa a las sesiones de gran velocidad por el famoso ascenso del certamen, en el recorrido de subida de la colina del festival.

Con una carrocería aún cubierta de camuflaje, formó un trío de estrellas de alto rendimiento junto a los prototipos GR GT y GR GT3 de GAZOO Racing , con los que comparte varias tecnologías. Juntos, ofrecieron un enfoque de la estrategia multitecnología de la marca, para el desarrollo de motores, en un espectro que va desde los sistemas híbridos para carretera o bien ajustados para circuito, a las tecnologías eléctricas de altísimo rendimiento.

A lo largo de las cuatro jornadas del festival (del 9 al 12 de julio), se turnaron al volante un grupo de distinguidos pilotos, como Elfyn Evans, del equipo Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT); Kazuki Nakajima, vicepresidente de Toyota Racing; Hiroaki Ishiura, piloto de desarrollo del GR GT, el GR GT3 y el Lexus LFA Concept ; Sho Tsuboi, cuatro veces campeón de la serie Super GT; Yuichi Nakayama, piloto de Super GT, y Uwe Kleen, piloto de competición alemán y especialista en el Nürburgring.

El Lexus LFA Concept presenta la visión de Lexus de un deportivo eléctrico de nueva generación, combinando el rendimiento avanzado con el atractivo emocional e invocando el espíritu del LFA original.

En la presentación del vehículo previa a su aparición en el festival, Yukihiro Yukita, Project General Manager, declaró: “El Lexus LFA Concept tendrá por objeto ofrecer una experiencia multisensorial única en Lexus y desafiar las posibilidades de hasta dónde puede llegar un deportivo eléctrico, a todo lo visto anteriormente”.

“Este LFA de nueva generación es un vehículo que ofrece una experiencia inmersiva sin igual, genuina y original. Esta sensación de inmersión surge de una fusión integral entre el rendimiento aerodinámico y la belleza escultural. Nuestra prioridad es alcanzar un impacto emocional que evoque ‘inmersión’ y ‘relevancia perdurable’ para dar lugar a un vehículo realmente único”.