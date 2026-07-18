Chevrolet celebró los 30 años de la pick-up S10 y presentó una nueva variante

En 2026, la Chevrolet S10 celebra 30 años de trayectoria en Argentina. El aniversario fue conmemorado en La Rural, el mismo espacio en el que la pickup fuera presentada por primera vez en el país en 1996. Con el fin de celebrar este hito, Chevrolet presentó la nueva S10 Trail Boss , una versión que refleja el espíritu aventurero y extremo, el mismo con que se lanzó este modelo hace 30 años.

La nueva S10 Trail Boss fue presentada en AgroActiva 2026 a modo de avant-première, y ahora en La Rural se realizó el lanzamiento oficial de esta versión extrema de la pickup mediana de Chevrolet , referente del mercado argentino, que atraviesa además un gran momento comercial, con ventas que crecen a un ritmo interanual del 21,6%. El nuevo modelo sigue la misma fórmula de otras variantes específicas: terminaciones y acabados exclusivos, suspensión reforzada y neumáticos especiales que optimizan el rendimiento en superficies irregulares.

La nueva Trail Boss es la versión más robusta jamás producida en la región. Cuenta con una configuración de suspensión técnica exclusiva, con resortes y amortiguadores (delanteros y traseros) especialmente calibrados para esta configuración, que elevan la parte delantera del vehículo 30 mm y favorecen su uso en condiciones todoterreno extremas.

Otra novedad son los neumáticos Scorpion All Terrain de 18 pulgadas, con un dibujo de la banda de rodamiento que proporciona mayor agarre en tierra, ripio y otras superficies de baja tracción. Esto hace que la S10 Trail Boss sea más alta y robusta, mientras que los neumáticos con tacos de goma refuerzan la sensación de fuerza y la presencia del vehículo.

El paquete exclusivo Trail Boss combina una parrilla delantera y un paragolpes trasero con acabado negro brillante, guardabarros más pronunciados, llantas de diseño exclusivo y detalles interiores en tonos oscuros que refuerzan la identidad de esta pick up, destacando los reposacabezas con su estampado característico.

Qué motor tiene la Chevrolet S10 Trail Boss

Además de las mejoras en diseño y terminaciones, la Chevrolet S10 Trail Boss, igual que el resto de la gama S10, cuenta con la nueva generación del motor turbodiésel Duramax 2.8 L que entrega 207 CV de potencia a 3200 rpm y un torque de 510 Nm a 2000 rpm, que se destaca por su rendimiento y eficiencia. Está asociado a una caja de velocidades automática de 8 velocidades, tracción 4x4 y suspensiones exclusivas Ironman.

La Chevrolet S10 Trail Boss se ofrece en colores Rojo “Jinx”, Gris “Ambar”, Gris “Sharkskin”, blanco “Summit” y Gris “Dark Shadow”.

La nueva S10 Trail Boss tendrá un precio de $66.100.900 y su inicio de ventas será en agosto en toda la red de concesionarios Chevrolet del país.

Con el lanzamiento de la S10 Trail Boss, que se suma a las ocho versiones ya disponibles en el mercado argentino, la gama de la pickup mediana de Chevrolet conforma un amplio abanico de configuraciones enfocadas en la sofisticación (High Country y LTZ), capacidades todoterreno (Trail Boss y Z71) y las orientadas al trabajo (WT cabina simple y doble), cubriendo todas las necesidades de diferentes tipos de usuarios.

Chevrolet S10 Trail Boss

Los 30 años de la Chevrolet S10

Chevrolet celebra este año tres décadas de trayectoria de la S10 en el mercado argentino, una pick-up que se convirtió en referente del segmento mediano desde su lanzamiento local en 1996, realizado en el predio de La Rural. Desde entonces, la S10 ha acompañado a miles de clientes en el trabajo, la producción agropecuaria y la vida cotidiana, consolidando un legado de innovación, robustez y confiabilidad.

La historia de la S10 en Argentina comenzó en 1996 con una versión cabina simple 4x2 equipada con motor naftero de 2.2 litros de 106 cv de potencia. Hacia final de ese año se incorporó la versión doble cabina que sumaba un motor turbo diesel de 2.5 litros y 95 cv de potencia. Un par de años después, en 1998 aparecieron las versiones con tracción 4x4, ampliando rápidamente su propuesta para responder a las necesidades de distintos perfiles de clientes. En el 2000 se presentó el nuevo motor turbodiésel 2.8 de la firma MWM, que con 132 CV la convirtieron en la pick up más potente del segmento por aquel entonces. Su combinación de confort, tecnología y capacidad la convirtió en una de las pickups más valoradas de su tiempo.

A partir de 2001, la S10 tuvo constantes renovaciones y novedades en su diseño, incorporando nuevas mecánicas, tecnologías y suspensiones que la posicionaron rápidamente como una de las pick-ups líderes del mercado para mediados de esa década. En 2012, llegó la segunda generación de S10 que creció en todas sus medidas y renovó su tren motriz que ahora erogaba 180 CV de potencia. En octubre de 2013, se lanzaba la versión MY2014 con 200 cv de potencia, 440 Nm de torque en las versiones manuales y 500 Nm en las automáticas, además de una nueva caja manual de seis marchas.

Para cuando cumplió 20 años en 2016, la S10 inauguró un nuevo nivel de sofisticación con el lanzamiento de la versión High Country, que además de sumar más equipamiento de lujo, incorporaba nuevos estribos laterales, llantas de 18 pulgadas y una robusta barra San Antonio especialmente diseñada para integrarse a la caja de carga. Ese mismo año, con el restyling de la Nueva S10, llegaban tecnologías inéditas en el segmento como la alerta de colisión frontal, la alerta de cambio involuntario de carril, el encendido remoto del motor y el sistema multimedia MyLink compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

En 2017, la pickup sumaba el sistema de conectividad y asistencia OnStar, junto con la dirección de asistencia eléctrica que mejoraba su comportamiento en el uso diario. En 2018, la S10 incorporaba el filtro de partículas para encuadrarse en la normativa de emisiones Euro V y presentaba la edición especial Midnight, con carrocería y terminaciones totalmente oscurecidas, un nombre que luego se extendería a otros modelos de la marca.

A 30 años de su llegada a la Argentina, Chevrolet celebra el legado de su pickup nuevamente en La Rural de Buenos Aires con la presentación de la nueva S10 Trail Boss, un vehículo con espíritu de aventura, el mismo con el que se presentó por primera vez esta pick up en nuestro país.