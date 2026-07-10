Chevrolet participará en Expo Rural 2026 con exhibición, test drives y novedades de producto

Chevrolet Argentina estará presente en la 138 Exposición Rural de Palermo , uno de los encuentros más representativos del sector agroindustrial del país, que se realizará del 16 al 26 de julio en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.

En esta nueva edición, Chevrolet contará con una propuesta integral que combina exhibición de producto, experiencias de manejo y acompañamiento comercial especializado, reafirmando su cercanía con los clientes del sector agropecuario, productivo y familiar.

La marca tendrá un espacio destacado en el Pabellón Azul, Stand N° D1. En este sector, los visitantes podrán conocer modelos representativos del portfolio de Chevrolet, incluyendo vehículos eléctricos, SUV y novedades de la marca. Allí estarán presentes Spark EUV, Captiva PHEV, Tahoe, Trailblazer, Sonic RS, Tracker y otras novedades que formarán parte de la propuesta de Chevrolet durante la muestra.

Además, dispondrán de un espacio exterior en la pista de test drive, donde se exhibirá su portfolio de pick-ups para el trabajo cotidiano y la aventura, como la Montana RS, S10 High Country y Silverado High Country. En ese mismo sector, los visitantes podrán realizar pruebas de manejo de las S10 High Country, Silverado Z71 y el SUV todoterreno Trailblazer. También podrán manejar la nueva S10 Trail Boss, que fue presentada en AgroActiva y cuyo inicio de ventas coincide con la inauguración de La Rural.

Los clientes que quieran participar de los test drives podrán inscribirse directamente en el lugar. Para realizar la actividad será requisito ser mayor de edad y contar con registro de conducir vigente.

La presencia de Chevrolet en Expo Rural también contará con el acompañamiento de su red de concesionarios, que estará disponible en ambos espacios para brindar asesoramiento comercial, información sobre producto y alternativas de compra. En esta ocasión, la marca repite la instrumentación del sistema RUNA, el Registro Único Nacional del Automotor, que permite realizar el patentamiento de vehículos 0 km directamente en el lugar. De esta manera, los clientes que concreten una operación durante la exposición podrán llevarse su unidad ya patentada el mismo día.

Esta experiencia trajo resultados exitosos en la última edición de AgroActiva, con la venta y entrega de las unidades patentadas a través de concesionarios habilitados, convirtiendo a Chevrolet en la marca pionera en utilizar este sistema y ofrecer soluciones ágiles a los clientes que buscan resolver su compra de manera simple, directa y eficiente.

Chevrolet ofrecerá distintas condiciones comerciales para facilitar la adquisición de un 0km de la marca, ya sea por financiamiento bancario, plan de ahorro o descuentos por ventas de volumen.

Plan de ahorro Chevrolet

Una de las novedades que Chevrolet presentará a través de Plan de Ahorro es el nuevo plan para Onix Plus bajo una modalidad de 84 cuotas, 100% financiado, con adjudicación pactada en las asambleas de Plan de Ahorro 3 y 5, y con una licitación mínima de 30 cuotas al momento de la adjudicación. Adicionalmente este plan incluye seguro bonificado al 50% durante los primeros 3 meses.

Los productores agropecuarios y/o ganaderos podrán acceder a importantes descuentos por volumen que van del 10% y hasta un 18%, según el modelo elegido.

También se ofrecerá financiamiento con planes de tasa 0% hasta en 24 meses para las gamas Onix, Onix Plus, Tracker y Sonic; hasta en 18 meses para las líneas Spin, S10, Montana, Trailblazer y Captiva PHEV, y hasta en 12 meses para la nueva Silverado y el disruptivo Spark 100% eléctrico.

Chevrolet Captiva PHEV

“Expo Rural es un escenario clave para seguir mostrando a nuestros clientes la gran variedad de vehículos que Chevrolet ofrece con la tecnología, robustez, seguridad y la confiabilidad que nuestra amplia red de concesionarios ofrece en todo el país. Nuestra presencia en esta edición refleja el compromiso de la marca con el sector productivo y con todos aquellos usuarios que encuentran en Chevrolet una solución para el trabajo, la familia y la aventura”, señaló Andrés Carfagna, director comercial de GM Argentina, Paraguay y Uruguay.

Con esta participación, Chevrolet Argentina fortalece su presencia en uno de los eventos más importantes del calendario agroindustrial nacional, acercando su portfolio, su red comercial y nuevas experiencias de producto a miles de visitantes de todo el país.