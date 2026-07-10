El centro industrial cumple cinco décadas desde su fundación, consolidándose como un referente clave en la fabricación de vehículos Fiat para Sudamérica.

El motor de Fiat en Sudamérica: 50 años de historia en la planta de Betim

El motor de Fiat en Sudamérica: 50 años de historia en la planta de Betim

El complejo automotriz ubicado en Betim, Minas Gerais, celebra su 50 aniversario desde el inicio de sus actividades en julio de 1976. Este centro industrial no solo marcó el origen del primer modelo fabricado por Fiat fuera de Italia, el histórico Fiat 147, sino que también inauguró una nueva era para la industria brasileña.

A cinco décadas de su puesta en marcha, la planta se mantiene como un pilar fundamental de Stellantis, combinando una tradición de manufactura consolidada con la innovación constante que exige el mercado automotor moderno.

La instalación del centro en la década de 1970 representó una apuesta descentralizadora clave. Al establecerse fuera del eje industrial tradicional, la firma no solo creó un polo de producción, sino que catalizó una transformación económica y social profunda en la región metropolitana de Belo Horizonte.

Impacto económico y transformación regional El crecimiento de la planta ha estado íntimamente ligado al desarrollo del municipio. Entre 1996 y 2007, el producto interno bruto de Betim registró un incremento del 261,5%, evidenciando el peso de la actividad manufacturera en la economía local. Este auge industrial tuvo repercusiones directas en el bienestar de la población: el municipio alcanzó un índice de desarrollo humano de 0,749, catalogado como de nivel alto, lo que refleja los avances en comercio, educación y servicios derivados de la actividad fabril.

Actualmente, el complejo representa una pieza clave de la industria regional: