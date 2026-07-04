Así es el nuevo Toyota Yaris Cross en Europa: cuáles son los cambios del SUV

Toyota España renueva a uno de los superventas de la marca y presenta la nueva imagen del Yaris Cross Hybrid 2027 buscando mantenerse como una referencia en el Segmento B-SUV. El nuevo Yaris Cross da un nuevo paso adelante con una evolución centrada en diseño, equipamiento, versatilidad y eficiencia.

Toyota Yaris Cross 2027 estrena una imagen exterior más estilizada y sofisticada en sus cuatro versiones (Business, Active, Style y GR SPORT) , con especial protagonismo en su frontal completamente rediseñado , que incorpora una distintiva parrilla frontal, con un atrevido patrón de panal integrado en el color de la carrocería que aporta una apariencia más moderna siguiendo la nueva línea del diseño de los SUV de Toyota España como el del modelo RAV4.

Además, la sección inferior en negro, los pasos de rueda más marcados, los faros LED rediseñados refuerzan su presencia en carretera. También, equipa nuevas llantas en Active de 17 pulgadas, con guía de luz diurna LED. El acabado Style montará unas llantas con nuevo diseño de 18 pulgadas y apertura de maletero kick type.

En definitiva, el resultado es un SUV urbano con una estética más elegante, refinada y con mayor personalidad asegurando que el modelo siga reinando en el segmento B- SUV.

Interior sofisticado en un Toyota Yaris Cross con más equipamiento

La experiencia de usuario, totalmente digital, tiene detalles que reafirman su carácter tanto para el día a día como para viajes largos. El habitáculo del Yaris Cross cuenta con unos paneles de las puertas en un tono platino ofreciendo una sensación de un interior más moderno y estilizado.

El acabado Active cuenta con un nuevo diseño de tapicería de tela, anteriormente en el acabado Style, asientos deportivos, iluminación ambiental azul y cargador de smartphone inalámbrico. En Style, la iluminación ambiental es más intensa mejorando la experiencia a bordo, pero sobre todo lo esencial es el estreno de una tapicería nueva con el sofisticado material SakuraTouch, que utiliza PVC de origen vegetal, residuos de corcho y PET reciclado, mejorando el estilo y reduciendo las emisiones de CO durante la producción del material en un 95 % respecto al cuero auténtico.

Toyota Yaris Cross

Así es el Toyota Yaris Cross GR Sport

El acabado GR SPORT aporta una estética más agresiva y un comportamiento más dinámico. Cuenta con un paragolpes delantero específico, detalles exclusivos de diseño y llantas mecanizadas de 18 pulgadas exclusivas de esta versión GR. A ello se suma una suspensión reajustada, que mejora la precisión y el tacto de conducción junto con una apertura de maletero kick type al igual que en Style.

En el interior, GR SPORT incorpora asientos deportivos exclusivos con tapicería tipo ante, costuras en rojo y acabado en gris, reforzando su carácter más emocional. El logotipo GR aparece en los reposacabezas delanteros y en el volante, mientras que las puertas y el panel de instrumentos cuentan con molduras específicas en color plata gris metalizado.

La versión más deportiva de la gama de Yaris Cross se ofrece exclusivamente con tracción delantera (FWD) y motor Hybrid 130, incluyendo de serie equipamiento como iluminación ambiental, cargador inalámbrico, detector de ángulo muerto (Blind Spot Monitor) y portón trasero eléctrico.

Gama, motorización y colores de Toyota Yaris Cross

El nuevo Toyota Yaris Cross 2026 quiere seguir reinando entre los B-SUV con sus cuatro acabados, motorización Hybrid 130 y dos tipos de tracción: delantera (FWD) o tracción total inteligente (AWD-i). El modelo de Toyota apuesta por la sostenibilidad liderando la movilidad urbana gracias a su sistema híbrido de quinta generación y un rendimiento más eficiente que nunca con una potencia total de 130 HP siendo capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos y registra un consumo de 4,5- 5.0/100 km WLTP.

Toyota Yaris Cross 2027 estará disponible en dos nuevos colores que llegan a la gama. Gris Celestita en Active y Style, y en Bronce Petra estando disponible en la opción Style Plus Premiere en configuración bitono, con techo y pilares en color negro.

Precios y opciones de financiación de Toyota Yaris Cross 2027

Todas estas novedades llegan sin incremento de precio en la gama Toyota Yaris Cross. La Red Oficial de Concesionarios de Toyota España ya admite pedidos de todas las versiones, con precios desde 27.500 € para el acabado Active o 150€ mes con Toyota Easy Plus , el programa de financiación y servicios añadidos que incorpora 4 años de garantía y mantenimientos.

Las primeras unidades del nuevo Toyota Yaris Cross llegarán al mercado español a lo largo del mes de septiembre de 2026.