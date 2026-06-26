Todo sobre el nuevo Toyota Corolla Cross GR-Sport y la tecnología de la versión XEI
El nuevo Toyota Corolla Cross introduce modificaciones estéticas en su variante deportiva y optimiza la funcionalidad del habitáculo en toda la línea.
El Toyota Corolla Cross introduce una serie de actualizaciones dentro de su cartera de opciones en Argentina. El SUV estrena una identidad estética en su variante GR-Sport, modificaciones ergonómicas en la consola central de los modelos de propulsión convencional y la ampliación del ecosistema tecnológico de la marca hacia la variante intermedia XEI.
Nuevo Corolla Cross GR-S: Impronta deportiva de Toyota GAZOO Racing
La variante GR-S exhibe una imagen exterior renovada que acentúa sus intenciones dinámicas mediante soluciones estéticas exclusivas. La sección frontal adopta una nueva parrilla con entramado tipo panal de abeja que se enlaza de forma fluida con las ópticas principales y las nervaduras horizontales de la carrocería, logrando una sensación visual de mayor anchura.
El conjunto estético exterior del modelo deportivo se complementa con:
Marcos específicos para los faros antiniebla delanteros.
Inserciones y apliques en terminación negro brillante combinados con los emblemas de la división GR.
Molduras protectoras traseras de diseño exclusivo y un difusor posterior rediseñado.
Rines de aleación ligera de 18 pulgadas con un planteo más agresivo.
En el habitáculo, la atmósfera deportiva se traslada a los mandos principales a través de componentes firmados por Toyota GAZOO Racing, destacándose butacas de corte deportivo con tapizados renovados, pedales construidos en aluminio y un volante que incorpora el escudo GR.
Ergonomía interior optimizada en las versiones nafteras y GR-S
Las configuraciones nafteras de la gama junto a la variante GR-Sport adoptan una consola central rediseñada, pensada para simplificar la habitabilidad y el uso de los componentes a bordo. La nueva arquitectura plantea una disposición más intuitiva y al alcance de la mano de los comandos de conducción primarios.
Esta renovación del túnel central integra en un único bloque técnico el selector de marchas, el comando del freno de estacionamiento electrónico con función de retención automática (hold), la superficie del cargador inalámbrico de teléfonos celulares, diferentes bocas de conectividad digital y nuevos espacios portaobjetos.
Tecnología a bordo: Los Servicios Conectados llegan al Corolla Cross XEI
La firma automotriz dispuso la expansión de su plataforma digital Toyota Servicios Conectados a la versión XEI. Este ecosistema multimedia vincula al vehículo de forma directa con la aplicación oficial de la compañía instalada en el dispositivo móvil del usuario, facilitando la gestión de datos operativos y proporcionando canales de asistencia las 24 horas del día.
Los beneficios integrados se dividen en dos paquetes comerciales específicos:
Paquete Siempre Conectado (Suscripción gratuita de base)
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Estado del vehículo: Monitorea de forma remota parámetros como el kilometraje total del odómetro, el volumen disponible en el tanque de combustible, la localización geográfica de la unidad y el estado del motor, permitiendo diagnósticos técnicos rápidos en caso de fallas puntuales.
Historial de trayectos: Almacena los registros de los viajes realizados, exhibiendo métricas clave como las distancias cubiertas, los tiempos de manejo y los promedios de velocidad promedio y máxima logrados en ruta.
Avisos de mantenimiento: Despacha alertas automáticas al teléfono celular cuando el odómetro se aproxima a los rangos estipulados para efectuar las revisiones programadas en los talleres oficiales.
Eficiencia de manejo: Analiza de manera electrónica las costumbres de manejo del conductor, generando un puntaje que califica los índices de aceleración y constancia de la velocidad para ayudar a optimizar el gasto de combustible.
Diagnóstico preventivo: Detecta de forma anticipada anomalías técnicas en los subsistemas del auto, notificando al usuario ante la necesidad de coordinar una inspección técnica preventiva.
Paquete Seguridad Conectada (Bonificado durante los primeros 12 meses)
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Monitoreo de colisiones: Frente a desaceleraciones bruscas o la activación de las bolsas de aire, el sistema emite un aviso a la aplicación. En caso de no registrar respuesta por parte del conductor, la central telefónica realiza intentos de contacto directo para activar de ser necesario los servicios médicos y mecánicos de emergencia.
Auxilio en viaje: Dispone de un canal de soporte técnico continuo ante imprevistos en ruta, tales como fallas en la batería, sustitución de neumáticos o requerimiento de grúas de remolque.
Control de velocidad: Permite fijar un tope de velocidad máxima desde el teléfono. Si el Corolla Cross rebasa dicho límite, el propietario recibe una notificación inmediata en su celular.
Geovalla perimetral: Establece zonas de circulación permitidas en el mapa. El sistema emite advertencias automáticas en caso de que el vehículo ingrese o abandone el perímetro definido, una función orientada al control del auto cuando es conducido por terceros.
Localización y bloqueo por robo: Permite a la persona afectada requerir el rastreo en tiempo real y el bloqueo remoto del motor mediante un llamado al centro de atención telefónica o desde la misma aplicación. En caso de disponer de un Seguro Conectado, los datos de geolocalización se transfieren a la compañía aseguradora para acelerar los trámites.
Aviso de intrusión: Envía un mensaje instantáneo al smartphone del titular en el momento en que se detecta el disparo de la alarma sonora de la unidad.