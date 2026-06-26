Todo sobre el nuevo Toyota Corolla Cross GR-Sport y la tecnología de la versión XEI

El Toyota Corolla Cross introduce una serie de actualizaciones dentro de su cartera de opciones en Argentina. El SUV estrena una identidad estética en su variante GR-Sport , modificaciones ergonómicas en la consola central de los modelos de propulsión convencional y la ampliación del ecosistema tecnológico de la marca hacia la variante intermedia XEI.

La variante GR-S exhibe una imagen exterior renovada que acentúa sus intenciones dinámicas mediante soluciones estéticas exclusivas. La sección frontal adopta una nueva parrilla con entramado tipo panal de abeja que se enlaza de forma fluida con las ópticas principales y las nervaduras horizontales de la carrocería, logrando una sensación visual de mayor anchura.

En el habitáculo, la atmósfera deportiva se traslada a los mandos principales a través de componentes firmados por Toyota GAZOO Racing , destacándose butacas de corte deportivo con tapizados renovados, pedales construidos en aluminio y un volante que incorpora el escudo GR.

Rines de aleación ligera de 18 pulgadas con un planteo más agresivo.

Inserciones y apliques en terminación negro brillante combinados con los emblemas de la división GR.

Las configuraciones nafteras de la gama junto a la variante GR-Sport adoptan una consola central rediseñada , pensada para simplificar la habitabilidad y el uso de los componentes a bordo. La nueva arquitectura plantea una disposición más intuitiva y al alcance de la mano de los comandos de conducción primarios.

Esta renovación del túnel central integra en un único bloque técnico el selector de marchas, el comando del freno de estacionamiento electrónico con función de retención automática (hold), la superficie del cargador inalámbrico de teléfonos celulares, diferentes bocas de conectividad digital y nuevos espacios portaobjetos.

La firma automotriz dispuso la expansión de su plataforma digital Toyota Servicios Conectados a la versión XEI. Este ecosistema multimedia vincula al vehículo de forma directa con la aplicación oficial de la compañía instalada en el dispositivo móvil del usuario, facilitando la gestión de datos operativos y proporcionando canales de asistencia las 24 horas del día.

Los beneficios integrados se dividen en dos paquetes comerciales específicos:

Paquete Siempre Conectado (Suscripción gratuita de base)

Estado del vehículo: Monitorea de forma remota parámetros como el kilometraje total del odómetro, el volumen disponible en el tanque de combustible, la localización geográfica de la unidad y el estado del motor, permitiendo diagnósticos técnicos rápidos en caso de fallas puntuales.

Historial de trayectos: Almacena los registros de los viajes realizados, exhibiendo métricas clave como las distancias cubiertas, los tiempos de manejo y los promedios de velocidad promedio y máxima logrados en ruta.

Avisos de mantenimiento: Despacha alertas automáticas al teléfono celular cuando el odómetro se aproxima a los rangos estipulados para efectuar las revisiones programadas en los talleres oficiales.

Eficiencia de manejo: Analiza de manera electrónica las costumbres de manejo del conductor, generando un puntaje que califica los índices de aceleración y constancia de la velocidad para ayudar a optimizar el gasto de combustible.

Diagnóstico preventivo: Detecta de forma anticipada anomalías técnicas en los subsistemas del auto, notificando al usuario ante la necesidad de coordinar una inspección técnica preventiva.

Paquete Seguridad Conectada (Bonificado durante los primeros 12 meses)