Toyota bZ 2027: el SUV 100% eléctrico llega con hasta 505 km de autonomía

Toyota dio a conocer las especificaciones del bZ 2027 , la renovación de su SUV 100% eléctrico que se mantiene sin modificaciones estéticas ni estructurales con respecto al año modelo anterior. Comercializado en las variantes XLE y Limited , el vehículo se ofrece con configuraciones de tracción delantera (FWD) o tracción integral (AWD).

El modelo incorpora de serie el conector de estándar norteamericano NACS (North American Charging System), lo que facilita el acceso directo a la red de cargadores rápidos de alta velocidad.

La oferta del SUV eléctrico contempla dos capacidades de paquete de baterías según la versión y el esquema de tracción seleccionado:

El sistema de gestión de energía suma la función de preacondicionamiento térmico de la batería , optimizando la curva de recarga rápida en corriente continua bajo distintas condiciones de temperatura ambiente.

Autonomía estimada: La variante XLE FWD Plus orientada al rango extendido alcanza un estimado de 505 km , mientras que la versión Limited AWD se posiciona en un alcance proyectado de 447 km .

Batería de 74,7 kWh: Disponible para los catálogos XLE FWD Plus , XLE AWD , Limited FWD y Limited AWD .

Batería de 57,7 kWh: Equipamiento exclusivo para la versión de entrada XLE FWD .

Dentro del portfolio global de la marca, el bZ convive con una oferta electrificada compuesta por 15 modelos híbridos convencionales y dos variantes híbridas enchufables.

Comercialización y entregas: La llegada de las primeras unidades a la red oficial de concesionarios de la marca está programada para el mes de septiembre.

Toyota bZ Toyota

El valor sugerido de lista arranca en USD 34.980 para la variante XLE FWD (sin incluir costos de flete ni gastos administrativos de concesionario).