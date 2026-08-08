Toyota bZ 2027: el SUV 100% eléctrico llega con hasta 505 km de autonomía
Toyota presentó el año modelo 2027 de su SUV eléctrico, ofreciendo opciones de tracción delantera o integral y baterías de hasta 74,7 kWh.
Toyota dio a conocer las especificaciones del bZ 2027, la renovación de su SUV 100% eléctrico que se mantiene sin modificaciones estéticas ni estructurales con respecto al año modelo anterior. Comercializado en las variantes XLE y Limited, el vehículo se ofrece con configuraciones de tracción delantera (FWD) o tracción integral (AWD).
El modelo incorpora de serie el conector de estándar norteamericano NACS (North American Charging System), lo que facilita el acceso directo a la red de cargadores rápidos de alta velocidad.
Opciones de baterías, autonomía y carga
La oferta del SUV eléctrico contempla dos capacidades de paquete de baterías según la versión y el esquema de tracción seleccionado:
Batería de 57,7 kWh: Equipamiento exclusivo para la versión de entrada XLE FWD.
Batería de 74,7 kWh: Disponible para los catálogos XLE FWD Plus, XLE AWD, Limited FWD y Limited AWD.
Autonomía estimada: La variante XLE FWD Plus orientada al rango extendido alcanza un estimado de 505 km, mientras que la versión Limited AWD se posiciona en un alcance proyectado de 447 km.
El sistema de gestión de energía suma la función de preacondicionamiento térmico de la batería, optimizando la curva de recarga rápida en corriente continua bajo distintas condiciones de temperatura ambiente.
Estrategia de electrificación y presencia en el mercado
Dentro del portfolio global de la marca, el bZ convive con una oferta electrificada compuesta por 15 modelos híbridos convencionales y dos variantes híbridas enchufables.
Comercialización y entregas: La llegada de las primeras unidades a la red oficial de concesionarios de la marca está programada para el mes de septiembre.
Precios y versiones del Toyota bZ 2027
El valor sugerido de lista arranca en USD 34.980 para la variante XLE FWD (sin incluir costos de flete ni gastos administrativos de concesionario).
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Versiones disponibles: XLE (FWD / AWD) y Limited (FWD / AWD).
Puerta de carga: Puerto NACS integrado de fábrica.
Disponibilidad: Septiembre en red de concesionarios.