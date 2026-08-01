La plataforma móvil de Toyota permite gestionar el climatizador, verificar el estado mecánico y geolocalizar el auto desde cualquier lugar.

Toyota Corolla: cómo controlar tu auto desde el móvil con la app MyToyota

La experiencia de uso del Toyota Corolla Hybrid trasciende el habitáculo mediante la plataforma MyToyota. Esta aplicación móvil convierte al smartphone en una terminal de gestión remota para supervisar parámetros mecánicos, activar funciones del vehículo y planificar trayectos con anticipación.

Funciones remotas y monitoreo en tiempo real con MyToyota La aplicación centraliza las herramientas del sistema de Servicios Conectados para simplificar la rutina diaria del conductor:

Diagnóstico y estado general: Permite consultar de manera instantánea el nivel de combustible en el tanque, revisar el kilometraje acumulado y recibir notificaciones preventivas sobre los próximos mantenimientos programados.

Gestión de accesos: Hace posible trabar o destrabar el cierre centralizado de las puertas a distancia desde la pantalla del teléfono.

Planificación de itinerarios: Facilita la carga de rutas y destinos desde el hogar para enviarlos de forma directa al sistema de infoentretenimiento del auto antes de iniciar la marcha. Toyota Corolla: cómo controlar tu auto desde el móvil con la app MyToyota Toyota Climatización a distancia y localización del vehículo Para optimizar el confort térmico en días de temperaturas extremas, la app incorpora la activación remota del climatizador. Esta herramienta acondiciona el habitáculo a la temperatura deseada antes de subir al auto.

Función "Encuentra mi vehículo": Integrada en la interfaz de la aplicación, permite rastrear la ubicación exacta del vehículo en estacionamientos concurridos o zonas desconocidas. En caso de requerir una referencia visual rápida, el sistema autoriza la activación a distancia de las luces de emergencia.

Precios y versiones de la gama Corolla La familia del modelo híbrido se distribuye en el mercado bajo los siguientes valores de entrada: