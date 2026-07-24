Ford y Geely se asocian en Europa para producir vehículos multienergía

Ford Motor Company y Geely Automobile Holdings (en adelante, “Geely Auto”) han anunciado hoy un acuerdo para crear una empresa conjunta (JV, por las siglas en inglés de joint venture) centrada en Europa en la planta de fabricación de Ford en Valencia, España.

La nueva JV fabricará vehículos de pasajeros multienergía de Ford y Geely para el mercado europeo, impulsando una mayor variedad de opciones y valor para los conductores europeos.

Europa es el escenario de una de las batallas competitivas más encarnizadas de la industria automotriz global en la actualidad. Una regulación cada vez más estricta, elevados costes operativos y una nueva generación de competidores globales han redefinido el referente de la industria en cuanto a coste de fabricación, tecnología del vehículo y experiencia de software.

Al combinar sus volúmenes de producción, Ford y Geely maximizarán la capacidad de la planta de Valencia, reducirán el coste de cada vehículo fabricado allí y competirán con este estándar de costes emergente, al mismo tiempo que ofrecerán vehículos multienergía de clase mundial y reforzarán la economía local valenciana en el proceso.

A la espera de las aprobaciones regulatorias, la empresa conjunta comenzará sus operaciones en el primer semestre de 2027, con la previsión de que los primeros nuevos vehículos salgan de la línea de producción en 2028. Mientras tanto, la planta de Valencia seguirá produciendo el Ford Kuga.

“Esta JV con Ford en Europa refleja nuestro compromiso con el desarrollo de productos abierto y colaborativo como parte de nuestra estrategia de crecimiento, profundizando nuestra presencia local y el compromiso con los clientes en Europa”, declaró Alex Nan, vicepresidente de Geely Auto Group. “Estamos dedicados a ofrecer vehículos que los clientes europeos elijan por sus propios méritos: por sus características punteras en el sector, por su alta calidad y por contribuir activamente al futuro verde de Europa. Dicho de forma sencilla: estamos construyendo coches en Europa, para Europa, junto a un socio de confianza.”

La alianza de Ford con Geely se sustenta sobre una base de confianza y respeto que se remonta a 2010, cuando Ford vendió Volvo Cars a Geely y comprobó cómo protegía y revitalizaba la marca. Ambas compañías comparten el compromiso con la calidad, el aprovisionamiento eficiente en costes y la mejora continua, así como la convicción de que los clientes deben poder elegir su propio camino a través de la transición energética.

Transformando Valencia en un centro neurálgico para la movilidad de bajas emisiones de CO2

La JV transformará la planta de Ford en Valencia (ya de por sí una de las más productivas y avanzadas de Europa, con una capacidad anual potencial de unos 500.000 vehículos) en un centro de fabricación compartido de alta tecnología concebido para competir con el nuevo estándar global de costes de la industria.

La planta ha estado a la vanguardia del mercado europeo desde su inauguración en 1976, cuando fabricó el Ford Fiesta original, el primer coche global de tracción delantera de Ford y un gran éxito. Ford fue el primer fabricante de automóviles no español en fabricar en Valencia, comenzando una alianza con España y su gente que se mantiene tan fuerte hoy como entonces.

Bajo la estructura de propiedad propuesta, Ford poseerá el 66% de la nueva entidad y Geely Auto el 34%.

Una atractiva gama de vehículos

“Durante casi 50 años, Valencia ha fabricado algunos de los coches más queridos de nuestra historia, y ahora este equipo ayudará a construir nuestro futuro”, afirmó Jim Baumbick, presidente de Ford de Europa. “Por eso estamos construyendo un sistema industrial flexible y rentable con un socio capaz como Geely Auto. Juntos podemos utilizar una planta de primer nivel con una plantilla fantástica y equipararnos al nuevo referente de costes de la industria.

Todo esto forma parte de la visión de Ford de ofrecer a los conductores europeos una conducción heredada del rally, auténtica capacidad todoterreno y tecnología multienergía, con el ADN distintivo del Óvalo Azul.”

La JV combinará los conocimientos técnicos de ingeniería, fabricación y desarrollo de dos de los principales fabricantes de automóviles del mundo para construir vehículos de pasajeros de bajas y cero emisiones tanto de Ford como de Geely. Los coches estarán adaptados a los conductores europeos y les ofrecerán opciones en tecnología de propulsión, así como experiencias digitales extraordinarias.

Modelos Ford

El popular Ford Kuga: La producción del Ford Kuga (uno de los híbridos enchufables favoritos de Europa) continuará sin interrupciones en Valencia.

La producción del Ford Kuga (uno de los híbridos enchufables favoritos de Europa) continuará sin interrupciones en Valencia. Un nuevo y robusto Bronco: Valencia también producirá un nuevo miembro de la familia global Bronco: un SUV robusto, compacto y listo para la aventura fabricado para las carreteras europeas, cuya producción comenzará en 2028.

Valencia también producirá un nuevo miembro de la familia global Bronco: un SUV robusto, compacto y listo para la aventura fabricado para las carreteras europeas, cuya producción comenzará en 2028. Un crossover totalmente nuevo: Un crossover familiar multienergía, diseñado por Ford y desarrollado conjuntamente con Geely, que llegará en 2028. Diseñado con las capacidades y dinámicas de conducción características de Ford, forma parte de una agresiva ofensiva de producto que llevará cinco nuevos vehículos multienergía a Europa para 2029.

Modelos Geely