Kia Tasman desembarca en Argentina: precios, versiones y equipamiento de la pick-up

Kia Argentina marca un hito de gran impacto con el lanzamiento de Tasman , la primera pick-up comercial en la historia de la marca. Respaldada por más de 50 años de experiencia en el desarrollo de vehículos tácticos y comerciales, esta propuesta disruptiva y robusta desembarca con tres versiones diseñadas para elevar los estándares en el segmento de las pick-ups medianas.

La identidad de la Kia Tasman nace de un proceso de selección global. El nombre rinde tributo directo a Tasmania (conocida popularmente como la 'isla de la inspiración') y al imponente Mar de Tasman. Esta denominación evoca un territorio único de naturaleza diversa, riqueza cultural y paisajes salvajes que despiertan un espíritu indomable de asombro.

Rompiendo con el lenguaje de diseño convencional que ha caracterizado históricamente al segmento, la nueva pick-up de la marca presenta una propuesta estética revolucionaria donde consolida una presencia imponente y robusta en cada detalle de su carrocería.

Una amplia parrilla y un diseño audaz del paragolpes realzan su ancho visual, mientras que la característica Tiger Nose, enmarcada por faros LED verticales, le da al frente una identidad distintiva y asertiva. El interior combina practicidad con simplicidad refinada, la cabina presenta líneas limpias, proporciones simétricas y materiales resistentes que se alinean con el espíritu aventurero del vehículo.

Las grandes salidas de aire con patrón de panal, junto al volante multifunción y la consola central minimalista, los acabados de calidad premium y cada atención al detalle elevan la experiencia, estableciendo un nuevo estándar para los interiores en el segmento.

Kia Tasman: Seguridad

La propuesta de seguridad eleva los estándares de su categoría mediante la integración de un chasis de alta rigidez y un ecosistema de protección avanzado, con un importante despliegue de asistencias a la conducción, tanto activas como pasivas.

En materia de seguridad activa, incorpora un conjunto integral de asistencias que incluye frenos a disco en las cuatro ruedas con sistema antibloqueo (ABS), control electrónico de estabilidad (ESC), asistentes para descenso y arranque en pendiente, control de tracción, alerta de atención del conductor (DAW), asistencia de estabilidad de tráiler, asegurando un control superior en cualquier terreno.

Kia Tasman

Para garantizar la máxima protección de los ocupantes, la arquitectura interior de la cabina dispone de seis airbags, anclajes ISOFIX para la sujeción segura de sillas infantiles y el avanzado sistema de freno automático post-colisión (MCB), diseñado para prevenir colisiones secundarias.

Marca una clara diferencia respecto al resto de las pickups de su segmento gracias a un completo sistema de seguridad inteligente y predictivo. Este equipamiento incorpora funciones avanzadas como:

Asistencia de pre colisión frontal con función de giro (FCA-J)

Asistencia de mantenimiento de carril (LKA)

Asistencia de seguimiento de carril (LFA)

Control crucero adaptativo con función Stop & Go (SCC)

Asistencia de precolisión en punto ciego (BCA)

Asistencia de precolisión en tráfico cruzado trasero (RCCA)

Asistencia de luces altas automáticas (HBA)

Alerta de salida segura (SEW)

Asistencia de precolisión en estacionamiento (PCA)

Además, la propuesta de seguridad llega validada con la máxima calificación de cinco estrellas en las exigentes pruebas de seguridad de ANCAP. Este reconocimiento internacional valida el compromiso de la marca por ofrecer una pickup segura.

Kia Tasman: Capacidad y gama de motorizaciones

La Kia Tasman ha sido configurada específicamente para el exigente terreno argentino, con un robusto chasis de largueros y una carrocería de doble cabina. La suspensión delantera es de doble horquilla e independiente, mientras que la trasera es de eje rígido con elásticos, optimizando tanto el confort de marcha como la capacidad de carga. Con un despeje de hasta 252 mm, destaca por sus sobresalientes ángulos de ataque (32,2°), ventral (25,8°) y de salida (26,2°), complementados con una profundidad de vadeo de 800 mm.

En cuanto a su motorización, la gama ofrece dos opciones: un motor 2.5 TGDI turbo naftero que entrega 277 CV a 5.800 rpm con un torque de 420 Nm entre las 1.750-4.000 rpm, y un motor 2.2 CRDI turbo diesel de 207 CV a 3.800 rpm con un torque de 440 Nm entre las 1.750-2.750 rpm. Ambas variantes cuentan con una caja automática de 8 velocidades con convertidor de par y una caja de transferencia (reductora) con tracción 4x4 desconectable y modos 2H, 4A, 4H, 4L, además de diferencial trasero bloqueable.

La pick-up posee unas dimensiones exteriores de 5.410 mm de largo, 1.930 mm de ancho y 1.870 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3.270 mm. Su caja de carga ofrece una capacidad de hasta 1.058 kg, con unas dimensiones de 1.512 mm de largo, 1.572 mm de ancho (1.182 entre pasaruedas) y 549 mm de profundidad (incluyendo cobertor), complementada por una capacidad de remolque de hasta 3.500 kg.

Kia Tasman

Confort

La Kia Tasman ofrece una experiencia premium para todos sus ocupantes. En la parte delantera, el habitáculo se destaca por sus tapizados en cuero ecológico, asientos con regulación eléctrica, calefacción y ventilación, además de una consola central intuitiva que integra climatización bi-zona y techo solar “one-touch & safety”.

En las plazas traseras (las más espaciosas de su categoría), se integran ductos de ventilación, soluciones inteligentes de almacenamiento como portamapas con cierre, apoyabrazos con portavasos y percheros. Como también, asientos con ajuste de inclinación (de 30° a 22°) con deslizamiento longitudinal que la destaca con el resto de las pick-ups, siendo la única del segmento.

Se maximiza con espacios de guardado impermeables bajo los asientos, almacenamiento adicional en la parte posterior y un práctico kit de herramientas con bandejas de soporte, garantizando un bienestar excepcional incluso en los trayectos más prolongados.

Tecnología

Incorpora una propuesta tecnológica enfocada en la conectividad y la asistencia integral al conductor. En el tablero destaca la pantalla triple de 30 pulgadas, que junto a la compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay (tanto inalámbrico como por cable), cargador inalámbrico y múltiples puertos USB-C, garantiza una experiencia de usuario digital avanzada. Además, desde la Smart Key se podrá realizar el encendido remoto del motor, apertura y cierre remoto de ventanillas, apertura y encendido sin contacto y la apertura a distancia del portón trasero del vehículo.

Para facilitar el control del vehículo en diversas maniobras, el modelo incluye sensores de estacionamiento delanteros, traseros y laterales, asistencia de velocidad máxima manual además de un sistema de cámara 360, monitor de punto ciego (BVM) y control constante de presión de neumáticos (TPMS). Asimismo, la capacidad de adaptación a diferentes terrenos se gestiona mediante la selección de dos botones para cambiar de modos de manejo (nieve, barro, arena y roca) y el sistema X-TREK, diseñado específicamente para optimizar el rendimiento en condiciones off-road.

Versiones

En cuanto al precio sugerido al público, la versión X-Pro se comercializará a USD 79.000, mientras que la variante EX tendrá un valor de USD 57.500 en su configuración turbo naftera y USD 58.500 en la opción diesel. Asimismo, Tasman cuenta con una garantía de fábrica de 5 años o 100.000 kilómetros.