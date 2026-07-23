Volkswagen anuncia los precios del nuevo Atlas 2027

Volkswagen anunció los precios oficiales de su nuevo Atlas 2027 para el mercado estadounidense. Este SUV mediano de segunda generación con capacidad para 7 pasajeros se basa en el éxito del Atlas original, con un diseño más audaz, tecnología más avanzada y características premium donde más se necesitan.

El precio inicial para la versión SE es de $41,610 (precio sugerido por el fabricante) para la versión con tracción delantera y de $43,610 (precio sugerido por el fabricante) para la versión con tracción integral 4Motion. El costo de envío para todos los modelos es de $1,525.

El Atlas SE de entrada comienza en $41,610 MSRP para tracción delantera y $43,610 MSRP para tracción integral 4Motion. El acabado SE incluye: llantas de aleación de aluminio mecanizado de 18 pulgadas; faros LED con AFS (Sistema de Iluminación Frontal Adaptativa); luces traseras LED con animación; espejos laterales eléctricos, plegables manualmente y calefactables con atenuación automática en el lado del conductor; portón trasero eléctrico con Easy Open and Close; y rieles de techo negros. Para mayor comodidad, el Atlas cuenta con entrada sin llave para las puertas delanteras y el portón trasero, control de distancia de estacionamiento delantero y trasero, y preparación para arranque remoto.

El SUV ofrece nuevos colores (Blackberry, Sacramento Green y Sandstone), que se unen a la paleta que regresa, que incluye Deep Black Pearl, Mountain Lake Blue, Opal White, Pure Grey y Silver Mist.

Al entrar en el habitáculo, el Atlas de segunda generación presenta mejoras significativas en la calidad del interior, el equipamiento y los materiales, además de un diseño más moderno y elegante. La cabina luce detalles en madera auténtica, junto con iluminación ambiental de 10 colores.

La palanca de cambios se ha reubicado en la columna de dirección, liberando espacio para una consola amplia con capacidad para cargar dos teléfonos móviles de forma inalámbrica simultáneamente gracias a la carga Qi2 de 15 W. Las levas de cambio en el volante para la selección manual de marchas Tiptronic vienen de serie en todos los modelos Atlas.

El modelo Atlas SE incorpora el cuadro de instrumentos digital configurable Digital Cockpit Pro de Volkswagen de 10,25 pulgadas y una pantalla central de infoentretenimiento de 12,9 pulgadas. El nuevo selector Driver Experience Dial en la consola central permite ajustar fácilmente el volumen, los modos de conducción y la función Atmospheres. Esta función combina la iluminación ambiental y la configuración de audio para que los ocupantes personalicen el ambiente del vehículo según sus preferencias. Dispone de hasta cinco ambientes preestablecidos, además de la opción de personalizarlos.

El modelo base Atlas cuenta con un sistema de sonido de 9 altavoces; radio satelital Sirius XM; radio HD; control por voz natural; un total de siete puertos de carga USB-C; Bluetooth; y App-Connect inalámbrico. Para el modelo del año 2027, los servicios premium de vehículos conectados habilitados por myVW+ se incluirán en una suscripción Premium integrada en el vehículo para mayor comodidad. Atlas incluye una prueba de tres meses de Premium integrada en el vehículo, que incluye:

Navegación premium que incluye información de tráfico en tiempo real y puntos de interés en línea.

Voz de alta calidad que incorpora IA generativa

Radio Premium que permite el acceso a más de 30.000 emisoras de radio y más de 1 millón de podcasts.

Capacidad de punto de acceso Wi-Fi que puede conectar hasta cuatro dispositivos.

AirConsole®, que permite utilizar el centro de infoentretenimiento como plataforma de juegos junto con los teléfonos inteligentes de los pasajeros mientras el vehículo está estacionado.

myQ Connected Garage, que añade acceso remoto a su garaje a través de la pantalla táctil del vehículo, comandos de voz, el modo Valet en la aplicación myVW y geolocalización.

Para garantizar la comodidad de los ocupantes, el climatizador automático Climatronic de 3 zonas viene de serie, junto con asientos delanteros calefactables y ventilados, volante calefactable forrado en cuero, nuevas salidas de aire en el pilar B y parasoles traseros, también de serie.

El asiento del conductor, con ajuste eléctrico de 12 posiciones, ahora cuenta con soporte lumbar mejorado de 4 posiciones, y la tapicería de cuero sintético viene de serie, disponible en el elegante negro Soul con detalles en gris Pure o en el luminoso gris Mistral.

El modelo SE también incluye una tercera fila de asientos fija con división 50:50 y plataforma de carga abatible, un asiento corrido estándar de segunda fila con división 60:40 que también se pliega completamente, luces dobles en el portón trasero y una toma de corriente de 12 voltios en el compartimento de equipaje. El Atlas SE 2027 está equipado con preparación para remolque de 2.000 libras, incluyendo freno de estacionamiento electrónico con asistente de arranque en pendiente y control de descenso en pendientes en los modelos con tracción integral.

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La segunda generación del Atlas incorpora un airbag frontal adicional entre el conductor y el pasajero delantero, para un total de siete. Entre las funciones de asistencia al conductor se incluye la tecnología IQ.DRIVE, que incorpora la última versión de Travel Assist, la cual permite cambios de carril a voluntad. Además, Emergency Assist ahora puede dirigir el vehículo hacia el arcén si detecta una emergencia médica. Light Assist, que enciende automáticamente las luces largas a más de 29 km/h en carreteras oscuras o con poca iluminación si no detecta tráfico en sentido contrario, también viene de serie.

El Atlas SE "pack technology", basado en el acabado SE, tiene un precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) inicial de $45,610 para la versión con tracción delantera (FWD) y de $47,610 para la versión con tracción integral 4Motion (AWD). Además del equipamiento del modelo SE, el SE con tecnología incluye llantas de aleación de aluminio de 20 pulgadas de nuevo diseño, una línea de luces diurnas LED dobles iluminadas con logotipos delanteros y traseros iluminados y manijas exteriores de las puertas iluminadas.

En el interior, la iluminación ambiental de 10 colores se extiende por debajo y alrededor del panel de instrumentos, así como hasta los reposapiés de los asientos delanteros. La versión SE con tecnología también incluye una pantalla de infoentretenimiento de 15 pulgadas, y el espejo retrovisor incorpora HomeLink y una brújula. El acceso sin llave KESSY funciona en las cinco puertas de este modelo, y el arranque remoto, así como una toma de corriente de 115 voltios en la segunda fila, vienen de serie.

Los modelos Atlas SE con tecnología y superiores ofrecen una capacidad de remolque de 5.000 libras con un remolque con freno y cuentan con un enganche de remolque instalado de fábrica de serie.

Al igual que en los modelos Atlas anteriores, se ofrece como opción un enorme techo panorámico por 1.200 dólares, mientras que los asientos individuales para la segunda fila están disponibles por 695 dólares. Un paquete de llantas negras está disponible por 595 dólares.

Volkswagen Atlas SEL R-Line

El precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) del SEL R-Line comienza en $52,110 y la tracción integral 4Motion viene de serie. El diseño R-Line ahora se aplica a las dos versiones superiores de la gama Atlas 2027, e incluye parachoques delanteros y traseros más esculpidos, estribos laterales del color de la carrocería, parrilla oscurecida, diseños de rines y emblemas R-Line, pedales de acero inoxidable y placas protectoras iluminadas.

Además, las dos versiones superiores cuentan con marcos de ventanas cromados y rieles de techo plateados. Además del equipamiento del modelo SE con tecnología, el SEL R-Line también incluye faros LED de proyector completos, techo panorámico, boquillas del limpiaparabrisas calefactables y pantalla dinámica de señales de tráfico.

En lo que respecta a comodidad y conveniencia, el SEL R-Line añade tapicería de cuero Varenna; pantalla de visualización frontal; sistema de navegación Discover Media; soporte para el muslo del conductor; asientos exteriores de la segunda fila calefactables y ventilados; función de memoria para el asiento del conductor y los retrovisores exteriores; asiento del pasajero con ajuste eléctrico de 12 posiciones y soporte lumbar de 4 posiciones; e iluminación ambiental de 30 colores que añade un patrón espiral orgánico al salpicadero, que se retuerce y se transforma a través de innovadores paneles de puerta perforados retroiluminados en la primera y segunda fila.

Los asientos tipo capitán están disponibles como opción por 695 dólares.

Volkswagen Atlas SEL Premium R-Line

Los modelos SEL Premium R-Line, la versión tope de gama, solo están disponibles con tracción integral 4Motion y tienen un precio de venta sugerido de $56,610. Las características exteriores se basan en las del SEL R-Line e incluyen nuevas llantas de aleación de aluminio de 21 pulgadas, luces de cortesía en los espejos retrovisores con el logotipo de VW y espejos retrovisores plegables eléctricamente.

En el interior, el SEL Premium R-Line cuenta con asientos tapizados en cuero Nappa con costuras de diseño exclusivo y reposacabezas perforados. Se añade el color Rojo Granate, junto con una función de masaje de espalda completa mejorada en los asientos delanteros. El sistema de audio premium Harman Kardon de 14 altavoces incluye un altavoz central y un subwoofer.

El SEL Premium R-Line también incluye la última versión del Park Assist Plus y una cámara de visión periférica. Los asientos individuales tipo capitán están disponibles como opción por $695.