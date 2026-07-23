Mercedes Maybach GLS 2027: la renovación del SUV más lujoso de la marca alemana

Mercedes Benz formalizó la presentación del lujoso Mercedes Maybach GLS , la actualización de su utilitario deportivo de gran tamaño que se comercializa como modelo de representación. El modelo perfecciona su presencia estética, la acústica del habitáculo y el rendimiento dinámico.

Su apertura de pedidos se inicia de manera escalonada en China, para luego extenderse a los mercados de Estados Unidos y Europa.

El SUV continúa fabricándose en la planta de Tuscaloosa, Alabama (Estados Unidos), donde un equipo especializado de operarios formados en Alemania lleva a cabo el montaje artesanal de las terminaciones interiores y los revestimientos en cuero en un proceso diferenciado de la línea convencional de montaje.

En el interior, el centro de comandos adopta la superficie acristalada MBUX Superscreen , que integra tres pantallas de 12,3 pulgadas con gráficos específicos en tono oro rosa y salidas de aire con ajuste de flujo por góndolas flotantes. El sistema operativo MB.OS incorpora un asistente virtual con inteligencia artificial que integra plataformas como ChatGPT y Google Gemini para mantener diálogos contextuales.

Paleta de colores: Se incorpora el esquema bitono azul petróleo oscuro no metalizado combinado con verde plata metalizado, además de las alternativas oscurecidas de la especificación Night Series.

Estribos retráctiles: Placas de aluminio anodizado emergen en menos de un segundo al destrabar las puertas, proyectando el emblema de la firma sobre el suelo para facilitar el acceso a la cabina.

Llantas forjadas autonivelantes: El catálogo incluye opciones de 22 e inéditas llantas forjadas de 23 pulgadas cuya estrella central de tres puntas se mantiene siempre en posición vertical mediante un mecanismo flotante por gravedad mientras la rueda gira.

Parrilla e insignias iluminadas: El marco del radiador adopta un contorno retroiluminado con la palabra MAYBACH integrada en la estructura, sumando de forma opcional la iluminación del ícono tridimensional sobre el capot según el mercado.

Tratamiento de confort para los pasajeros: Los asientos delanteros añaden masaje por vibración en la banqueta, mientras que las plazas posteriores Executive incorporan de serie un módulo de masaje extendido que alcanza la zona de las pantorrillas. A su vez, el revestimiento del techo en cuero del programa MANUFAKTUR es confeccionado a mano por un solo artesano en la planta de Sindelfingen.

La experiencia a bordo se complementa con un sistema de audio Burmester 3D con tecnología Dolby Atmos de 15 parlantes y 710 vatios de potencia, filtrado de aire con ionizador activo que renueva la atmósfera del habitáculo cada 90 segundos y un paquete reforzado de insonorización que incluye espumas acústicas en las cavidades de la carrocería y aislantes térmicos en el mamparo del motor.

El apartado mecánico está impulsado por la evolución del motor V8 Biturbo de 4.0 litros (M177 EVO) apoyado por un sistema híbrido ligero (ISG 2.0) de 48 voltios. Este conjunto eroga una potencia de 635 CV (450 kW provenientes del motor térmico más 17 kW adicionales aportados por el alternador-generador) y un torque de 850 Nm.

El comportamiento dinámico se apoya en una dirección de respuesta más directa y en la suspensión adaptativa neumática AIRMATIC, la cual recibe información en tiempo real desde la nube para anticipar irregularidades en el asfalto. De manera opcional, el sistema E-ACTIVE BODY CONTROL regula de forma independiente la amortiguación de cada rueda mediante cuatro motobombas de 48 voltios, permitiendo la función de inclinación en curvas (modo CURVE de hasta tres grados) y el modo de balanceo para liberar el chasis en terrenos de baja adherencia.

Mercedes Maybach GLS 2027 Mercedes

En materia de seguridad y asistencia, el paquete MB.DRIVE ASSIST PRO hace su debut con funciones de conducción urbana asistida de nivel 2 de la SAE en mercados como China y Estados Unidos, procesando los datos de 10 cámaras, 5 radares y 12 sensores ultrasónicos a través de un superordenador capaz de ejecutar 254 billones de operaciones por segundo.