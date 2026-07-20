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Ford convoca a sus clientes a vivir una aventura off-road en Cariló

Ford convocó para sus clientes durante estas vacaciones de invierno, en su tradicional espacio de Cariló.

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Ford Ranger

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Clínicas de manejo off road de Ford

Clínicas de manejo off road de Ford

Ford vuelve a presentarse durante estas vacaciones de invierno en su tradicional esquina de Cariló-Av. Divisadero y Cerezo-, desde el 17 de julio hasta el 2 de agosto, todos los días de 11 a 21hs.

Quienes visiten el espacio, encontrarán la gama completa de SUVs: la nueva Everest, la familia Bronco (Bronco Sport y Bronco V6) y la Territory, la SUV más vendida del país en este 2026. Junto a ellas estarán exhibidos también algunos ejemplares de la Raza Fuerte como ser: la Ranger Limited+, la F-150 Tremor y la Maverick Tremor.

Como parte de esta propuesta invernal, Ford ofrecerá a sus clientes experiencias de manejo exclusivas, pensadas para aquellos amantes de la aventura y el off-road.

Cómo son las clínicas de manejo de Ford en Cariló

Las primeras clínicas de manejo se realizarán el 18 y 24 de Julio a las 11 hs, para clientes de Ranger 4X4, F-150, Everest y Bronco V6. Habrá una segunda instancia, los días 25 y 26 de Julio, en la que serán convocados -también a las 11hs- los clientes de Bronco Sport y Maverick 4X4.

Todas las jornadas tendrán comienzo con una charla técnica y continuarán con una excursión a la arena, donde cada participante podrá poner en práctica lo aprendido al volante de su propio vehículo.

Para completar la experiencia, los clientes tendrán la oportunidad de subirse a las flamantes Everest y probar el comportamiento off-road de estos nuevos vehículos. El cierre por otra parte, estará a cargo de Lele Cristóbal y Café San Juan, para que los participantes puedan disfrutar hasta el final su jornada de aventura con la marca.

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