Jeep desembarca en el mercado mexicano con una serie especial de unidades limitadas que combina acabados estéticos en blanco y capacidad off-road.

La marca norteamericana introdujo por primera vez en el mercado mexicano las variantes Whitecap, una serie de producción limitada desarrollada sobre el Jeep Wrangler. Esta propuesta se comercializa en un lote exclusivo compuesto por 97 unidades de la versión Rubicon y 67 unidades de la variante Sahara, ofreciendo un nivel de personalización diferencial que resalta los rasgos históricos del modelo.

Estética distintiva y elementos exteriores La serie Whitecap se caracteriza por incorporar una serie de componentes acabados en tono blanco que contrastan con los colores principales de la carrocería:

Toldo rígido de tres piezas en color blanco: Exclusivo de esta edición para ambas configuraciones.

Parrilla frontal decorativa: Presenta la sección principal en blanco con las tradicionales siete ranuras terminadas en tono Silver-Platinum.

Gráficos laterales 1941: Estampados alusivos al año de origen de la marca aplicados en el lateral.

Capot de acero de alto rendimiento: Estampa específica sobre la versión Rubicon, que suma además arcos de rueda pintados en el tono de la carrocería. Jeep Wrangler estrena la serie Whitecap con detalles estéticos en color blanco Jeep Tecnología a bordo y confort del habitáculo El interior del Wrangler 2026 actualiza su propuesta de conectividad mediante la incorporación de una pantalla táctil central de 12.3 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento Uconnect 5. Esta central multimedia, desarrollada sobre una plataforma Android, permite la vinculación inalámbrica de teléfonos celulares a través de Apple CarPlay y Android Auto, soporta actualizaciones remotas (OTA) y permite configurar hasta cinco perfiles de usuario diferentes.

Equipamiento de confort y practicidad: La cabina incluye asientos delanteros con ajuste eléctrico de 12 posiciones, panel de instrumentos con revestimientos suaves al tacto y costuras en contraste, tomas de corriente de 12 voltios y conectores USB tipo A y tipo C distribuídos en ambas filas.

En materia de seguridad pasiva, la gama 2026 incorpora de serie bolsas de aire laterales de tipo cortina para los ocupantes de la primera y segunda fila, complementando los airbags frontales y laterales para conductor y acompañante.